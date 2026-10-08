Nana Patekar: वाईतील मांढरदेवी दुर्घटनेनंतर नाना पाटेकरांची धाव; रुग्णालयात थांबून पीडितांना दिला हाेता आधार

-सुधीर जाधव, सिद्धार्थ लाटकर सातारा : सातारा जिल्ह्यातील प्रसिद्ध मांढरदेवी (काळूबाई) मंदिरातील भीषण चेंगराचेंगरीची दुर्घटना २५ जानेवारी २००५ रोजी घडली होती. या अत्यंत दुर्दैवी घटनेत अनेक भाविकांचा चिरडून व आगीत होरपळून मृत्यू झाला होता, तसेच भाविक गंभीर जखमी झाले होते. भीषण चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेनंतर अभिनेते नाना पाटेकर यांनी तातडीने वाई गाठली. वाईतील शासकीय ग्रामीण रुग्णालयातील चित्र पाहून नाना गलबलून गेले. स्वत-ला सावरत त्यांनी दिवसभर रुग्णालयात थांबून जखमींची विचारपूस केली. अनेकांना उपचार मिळवून देण्याबरोबरच मृतांच्या नातेवाइकांना धीर दिला. संकटाच्या काळात नानांनी पीडित आणि प्रशासनाला मोलाचा साथ दिली. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...शांकभरी पोर्णिमा दिवशी मांढरदेवी गडावर काळूबाईची यात्रा भरते. या यात्रेस महाराष्ट्रासह विविध राज्यातील लाखाहून अधिक भाविक गडावर येतात. त्यावेळी यात्रेत कोंबड्या, बक-या बळी दिले जात. तसेच नारळ मोठ्या संख्येने फोडले जात. यात्रेच्या दिवशी चेंगराचेंगरी झाल्याने गडावर हाहाकार झाला. शाॅर्टसर्किट झाले, आग लागली. यामुळे अनेक भाविकांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण गंभीर जखमीही झाले..रुग्णालयात मृतदेहांचा खच, जखमींची गर्दीया दुर्घटनेची माहिती मिळताच नाना पाटेकर हे वाईत आले. वाईच्या शासकीय ग्रामीण रुग्णालयात मोठ्या संख्येने मृतदेह आणण्यात येत होते. जखमींवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयात मोठी गर्दी झाली होती. अचानक आलेल्या या संकटामुळे रुग्णालयातील यंत्रणेवर मोठा ताण निर्माण झाला होता. या परिस्थितीत नाना यांनी रुग्णालयातच थांबून प्रशासनाला मदत केली. मृतांची ओळख पटविणे, नातेवाइकांना माहिती मिळवून देणे तसेच जखमींना तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेशी समन्वय साधला..संकटाच्या काळात नानांचा संवेदनशील चेहरादुर्घटनेनंतर रुग्णालयात निर्माण झालेल्या भयावह परिस्थितीत पीडित कुटुंबीयांना मानसिक आधार देणे हे मोठे आव्हान होते. अशा वेळी नाना यांनी रुग्णालयात उपस्थित राहून नातेवाइकांशी संवाद साधला आणि त्यांना धीर दिला. संकटाच्या काळात मदतीसाठी पुढे येण्याची नाना यांची भूमिका वाई परिसरातील नागरिकांच्या लक्षात राहिली. दुर्घटनेच्या काळात प्रशासनावर आलेला ताण कमी करण्यासाठी त्यांनी केलेले सहकार्य आणि पीडितांना दिलेला मानसिक आधार यामुळे त्यांच्या संवेदनशील व्यक्तिमत्त्वाची प्रचिती आली..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.\rमांढरदेवी दुर्घटनेच्या आठवणी आजही वाईसह सर्वांच्याच मनात कायम आहेत. त्याबरोबरच त्या कठीण काळात नाना पाटेकर यांनी दाखविलेली माणुसकीही कोणी विसरले नाही. नानांनी केवळ पिडीत, त्यांचे नातेवाईक यांचेच नव्हे तर स्वयंसेवक, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, पोलिस कर्मचारी यांच्यासह वार्तांकन करणा-या पत्रकारांची आस्थेवाईकपणे चौकशी करीत होते. त्यांनाही काय हवं काय नको हे पाहत होते. नानांचा संवेदनशिल स्वभाव कायम स्मरणात राहिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.