सातारा

माेठी बातमी! 'ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शनवर सरकारचा डल्ला': राष्ट्रीय संघर्ष समिताचा आरोप; ८० लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांची रक्कम गेली कुठे?

Senior Citizens’ Pension Under Threat: पेन्शनधारकांचे एक लाख १६ हजार ६४ कोटी रुपये केंद्र सरकारने गायब केले आहेत. त्या विरोधात पावसाळी अधिवेशनात २१ खासदारांनी आवाज उठवला. मात्र, त्याचा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे देशभरातील पेन्शनधारकांत तीव्र नाराजी आहे.
National Struggle Committee raises voice against alleged pension misuse affecting senior citizens.

National Struggle Committee raises voice against alleged pension misuse affecting senior citizens.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड: ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या पेन्शनवरच केंद्र सरकारने डल्ला मारला आहे. त्यांच्या ८० लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांचे एक लाख १६ हजार ६४ कोटी रुपये केंद्र सरकारने गायब केले आहेत. त्या विरोधात पावसाळी अधिवेशनात २१ खासदारांनी आवाज उठवला. मात्र, त्याचा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे देशभरातील पेन्शनधारकांत तीव्र नाराजी आहे. ठोस उपाय निघत नाही, तोपर्यंत लढा कायम ठेवण्याचा पेन्शनरधारकांचा निर्धार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे येथील अध्यक्ष लालासाहेब भिसे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Satara
Pension
scam
senior citizen
fraud news
district
Department of Social Justice
National
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com