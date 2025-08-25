दहिवडी: आम्ही कधीच कर्जमाफीपासून बाजूला गेलो नाही. त्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच आहोत. आम्ही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार नाही, असं कधीही म्हणालो नाही. योग्य वेळ आल्यानंतर आम्ही कर्जमाफी देऊ, अशी स्पष्टोक्ती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज केली. अनिल देसाई हा माणच्या मातीशी घट्ट नाळ जोडलेला नेता आहे. त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहा, असे आवाहनही त्यांनी केले..Satara News:'साताऱ्याचे मराठा बांधवही जरांगेंसाठी मुंबईत जाणार'; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, समन्वयकांची तयारी...माण- खटाव तालुक्याचे नेते अनिल देसाई यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आज प्रवेश केला. त्या वेळी आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील, आमदार सचिन पाटील, राष्ट्रवादीचे सातारा जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळसकर, उदयसिंह पाटील-उंडाळकर, संजय देसाई, राजेंद्र राजपुरे, नितीन भरगुडे पाटील, सुरेंद्र गुदगे, मनोज पोळ, संदीप मांडवे, सुभाष नरळे, बाळासाहेब काळे, प्रदीप विधाते, शिवरूपराजे खर्डेकर, पृथ्वीराज गोडसे, जिल्हा परिषद सदस्या सुवर्णा देसाई, श्रीराम पाटील, मनोज देशमुख, महेंद्र देसाई, स्मिता देशमुख, पिंटू जगदाळे आदी मान्यवर उपस्थित होते..उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले, ‘‘चांद्यापासून बांद्यापर्यंत पक्ष मजबूत करण्यासाठी आपण प्रयत्न करूयात. सातारा जिल्ह्याने यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर शरद पवार यांच्यावर प्रेम केले. सातारा जिल्ह्याने पुणे जिल्ह्यापेक्षा जास्त पाठबळ राष्ट्रवादीला दिलंय. त्यामुळे साताऱ्याच्या मातीशी आपुलकीची नाळ जुळलेली आहे. मी काम करायला सुरुवात केल्यानंतर कधीही जातीपातीचा विचार केला नाही, भेदभाव केला नाही. मी कामाचा माणूस आहे, शब्दाचा पक्का आहे. माणची भूमी नररत्नांची खाण आहे. निसर्गानं इथल्या माणसांच्या मनगटात लढण्याचं, झगडण्याचं बळ दिलं आहे. तुम्ही अनिल देसाई यांच्यासोबत राहा. तुमच्यावर अन्याय होणार नाही, हा शब्द वाढप्या म्हणून मी देतो.’’.मकरंद पाटील म्हणाले, ‘‘अतिशय दिमाखात अनिल देसाई यांचा पक्ष प्रवेश सोहळा होतोय. श्री. देसाई यांनी स्थापनेपासून राष्ट्रवादीमध्ये काम केलंय. अजित पवार हे उत्तम प्रशासक आहेत, त्यांच्या हातात राज्याच्या तिजोरीची चावी आहे. दिलेल्या शब्दाला जागणारे नेते आहेत. आपण राष्ट्रवादीचे गतवैभव पुन्हा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करूया.’’यावेळी माण-खटावमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गावोगावचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..इथलं प्रशासन तुघलकासारखंगेली तीस वर्षे सामान्य जनतेसाठी झटणारा मी कार्यकर्ता आहे. जनतेच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आंदोलने, उपोषणे केली. त्याचेच फलित म्हणून टेंभूचे पाणी मी माणमध्ये आणू शकलो. इथली माणसं अजित पवार यांच्यावर, राष्ट्रवादीवर प्रेम करणारी आहेत. इथलं प्रशासन मोहंमद तुघलकासारखं वागतंय. त्यांना समज देण्याची गरज आहे. दादा तुम्ही फक्त पाठीवर हात ठेवून लढ म्हणा. सेतू तयार करून लंका सर केल्याशिवाय राहणार नाही, असा निर्धार यावेळी अनिल देसाई यांनी व्यक्त केला..अजित पवार यांचा हात ज्यांच्या पाठीवर आहे, त्यांना हात लावण्याची धमक कोणाच्यात नाही. यशवंत विचार जोपासणारा हा सातारा जिल्हा आहे. या जिल्ह्याने कधीही हुकूमशाही, दडपशाही खपवून घेतली नाही आणि कोणाचीही मोगलाई खपवून घेणार नाही. लक्ष्मणराव पाटील यांचे आम्ही सुपुत्र आहोत. जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांना आम्ही ताकद दिल्याशिवाय राहणार नाही,- मकरंद पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री.Satara News: 'अखेरच्या क्षणापर्यंत नाही सुटली साथ'; तळबीडला पतीच्या निधनानंतर पत्नीनेही सोडला श्वास, कऱ्हाड तालुक्यातून हळहळ व्यक्त.वाजत-गाजत मिरवणूकउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची उघड्या जीपमधून वाजत-गाजत मिरवणूक काढण्यात आली. या जीपमध्ये मकरंद पाटील, बाळासाहेब सोळसकर, अनिल देसाई उभे होते. क्रेनच्या साहाय्याने अजित पवार यांना भला मोठा हार घालण्यात आला, तसेच जेसीबीमधून फुलांचा वर्षाव करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.