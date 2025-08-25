सातारा

Ajit Pawar: शेतकऱ्यांनी योग्य वेळी कर्जमाफी देऊ: उपमुख्यमंत्री अजित पवार; राष्‍ट्रवादीत अनिल देसाई दाखल, साताऱ्याच्या मातीशी आपुलकीची नाळ

Strong Ties with Satara Soil: चांद्यापासून बांद्यापर्यंत पक्ष मजबूत करण्यासाठी आपण प्रयत्न करूयात. सातारा जिल्ह्याने यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर शरद पवार यांच्यावर प्रेम केले. सातारा जिल्ह्याने पुणे जिल्ह्यापेक्षा जास्त पाठबळ राष्ट्रवादीला दिलंय. त्यामुळे साताऱ्याच्या मातीशी आपुलकीची नाळ जुळलेली आहे.
Deputy CM Ajit Pawar assures farmers of timely loan waiver; Anil Desai formally joins NCP in Satara.
Updated on

दहिवडी: आम्ही कधीच कर्जमाफीपासून बाजूला गेलो नाही. त्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच आहोत. आम्ही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार नाही, असं कधीही म्हणालो नाही. योग्य वेळ आल्यानंतर आम्ही कर्जमाफी देऊ, अशी स्पष्टोक्ती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज केली. अनिल देसाई हा माणच्या मातीशी घट्ट नाळ जोडलेला नेता आहे. त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

