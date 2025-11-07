सातारा: जिल्ह्यात गत पालिका निवडणुकीपर्यंत बहुतांश ठिकाणी सत्तेत असणारी राष्ट्रवादी काँग्रेस यंदाच्या निवडणुकीतही आपली ‘दादा’गिरी सिद्ध करण्यासाठी सज्ज असल्याचे संकेत आज मुंबईत झालेल्या बैठकीतून देण्यात आले. अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यात आपले अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी, मेढा नगरपंचायतीसह सर्व पालिकांमध्ये उमेदवार उभे करण्याची तयारी पक्षाकडून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात आवश्यकतेनुसार युती, आघाडी करण्याचे सर्वाधिकार मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील व खासदार नितीन पाटील यांच्याकडे असतील. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.दरम्यान, युतीसंदर्भात निर्णय घ्यायचा झाल्यास प्रथम प्राधान्य भाजपला, शिवसेनेला (शिंदे गट) दिले जाणार असून, सर्व नऊ पालिका व मेढा नगरपंचायतीत उमेदवार देण्याची तयारी करा, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईतील बैठकीत जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत..पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसची महत्त्वपूर्ण बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील वरळी डोम येथे झाली. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष, खासदार सुनील तटकरे, महिला प्रदेशाध्यक्षा रूपाली चाकणकर, मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, शिवाजीराव गर्जे, संजय बोरगे, ॲड. उदयसिंह पाटील, जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळसकर, अनिल देसाई, शिवरुपराजे खर्डेकर, नितीन भरगुडे पाटील, प्रतापराव पवार, प्रमोद शिंदे, सीमा जाधव, पृथ्वीराज गोडसे, राजेंद्र तांबे, सुभाष नरळे, संजय गायकवाड, प्रदीप विधाते, सुरेंद्र गुदगे, शिवाजीराव महाडिक, मनोज पोळ, संदीप चव्हाण, जितेंद्र डुबल, राजेश वाठारकर, मनोज पवार, सचिन साळुंखे, दत्तानाना ढमाळ, अर्जुन खाडे, संदीप मांडवे, अरविंद कदम, श्रीनिवास शिंदे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती..ताकदीनुसार स्वबळावर लढाया बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतली. यामध्ये बहुतांशी जणांनी युतीसोबत जाऊन पालिकेची निवडणूक लढावी, अशी सूचना मांडली, तर काहींनी ज्या पालिकेत आपली ताकद आहे, तेथे स्वबळावर लढावे, अशी सूचना मांडली. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गरज पडल्यास महायुतीतील घटक पक्षांसोबत जाऊन निवडणूक लढण्याची सूचना केली..पाटील बंधूंना अधिकारसर्वच पालिकेत उमेदवार देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. गरज पडल्यास युतीतील भाजप, शिंदे गट शिवसेनेलाही सोबत घेण्याबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय केला जाईल. यावर अजित पवार यांनी स्थानिक पातळीवर पालिका निवडणुकीत निर्णय घेण्याचे अधिकारी मंत्री मकरंद पाटील व खासदार नितीन पाटील यांना असतील. पालिकेच्या निवडणुकीत युती करताना भाजपला प्राधान्य देण्याची सूचना त्यांनी केली..झेडपीचे नंतर पाहूगरज पडेल तेथे स्थानिक आघाड्यांशी युती करावी. जेणे करून राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अधिकाधिक निवडून येतील. सुरुवातीला पालिकेमध्ये सर्वांनी लक्ष घालावे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीबाबत नंतर निर्णय घेऊ, असे अजित पवार यांनी सांगितले..महाबळेश्वर, वाई, पाचगणीत ताकदवानखासदार नितीन पाटील यांनी मत मांडताना वाई मतदारसंघातील महाबळेश्वर, वाई, पाचगणी या राष्ट्रवादीच्या विचारांच्या पालिका आहेत, तसेच इतर पालिकांमध्ये सातारा, रहिमतपूर, कऱ्हाड, मलकापूर, म्हसवड येथेही स्थानिक पातळीवर आघाड्यांशी चर्चा करून युती करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. फलटणमध्येही आमदार सचिन पाटील यांच्यासह शिवरुपराजे खर्डेकर आणि इतरांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील. जास्तीतजास्त नगरसेवक राष्ट्रवादीच्या विचारांचे निवडून आणण्यावर भर दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले..रामराजे फलटणला मुलाखतीतया बैठकीला जिल्ह्याचे ज्येष्ठ नेते, माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर उपस्थित राहणार का? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले असतानाच, श्री. रामराजे यांनी मात्र बैठकीला चकवा देत, फलटणचा गड अबाधित राखण्यासाठी मुलाखतींचे सत्र सुरू करण्यास प्राधान्य दिले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...पूर्ण ताकदीने प्रयत्न कराजास्तीतजास्त पालिकेत आपल्या विचारांचे नगरसेवक कसे निवडून येतील, यावर भर देण्याची सूचना करून पक्ष देईल, त्या उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करावेत, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. या वेळी मकरंद पाटील यांनी जिल्ह्यातील पालिकानिहाय नेमकी परिस्थितीचा आढावा घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.