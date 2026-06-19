Mahabaleshwar ST Bus: महाबळेश्वरमध्ये नव्या एसटी बसची एंट्री; आकर्षक लूकला पसंती, आसनरचनेवर टीका, प्रवाशांत नाराजी

महाबळेश्वर : येथील आगारात दाखल झालेल्या नव्या ‘राजमाता जिजाऊ’ बस नव्या रंगसंगतीमुळे दिसायला आकर्षक आणि सुविधांनीयुक्त सज्ज असल्याने त्याचे स्वागत झाले. मात्र, या बसमधील ‘तीन बाय दोन’ अशी पूर्वीच्या बससारखी आसन रचना मात्र, दाटीवाटीची झाली आहे. बसमध्ये एखादा प्रवासी उभा राहिल्यास दुसऱ्या प्रवाशास तेथून ये-जा करणेही मुश्कील होत असल्याचा अनुभव येत असल्याने प्रवाशांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.येथील आगाराला नुकत्याच ‘राजमाता जिजाऊ’ या नव्या बस उपलब्ध झाल्या असून, त्यात चालकाच्या बाजूला तीन आसनांची रांग तर, वाहकाच्या बाजूला दोन आसनांची रचना केली आहे. त्यामुळे बसमधील मधला मार्ग तुलनेने अरुंद आहे. तीन आसनांच्या रांगेत बसणाऱ्या प्रवाशांना दाटीवाटीचा सामना करावा लागत आहे. ज्येष्ठ नागरिक, महिला तसेच सामानासह प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना ये- जा करताना अडचण निर्माण होत असल्याची तक्रार केली जात आहे..महाबळेश्वर हे महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ असल्याने येथून अनेक लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर बससेवा चालवली जाते. अशा परिस्थितीत या बसची आसन रचना दीर्घ अंतराच्या प्रवासासाठी कितपत सोयीस्कर ठरेल, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काही प्रवाशांनी या बसची रचना मिनी ट्रॅव्हल्स वाहनांसारखी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे..मात्र, या बसचा एक सकारात्मक पैलू म्हणजे या बसची रचना मजबूत असल्याने प्रवाशांकडून समाधान व्यक्त होत आहे. मात्र, एसटी प्रशासनाने प्रवासी व कर्मचाऱ्यांच्या सूचनांचा विचार करून आवश्यक ते बदल केल्यास या बसला अधिक प्रतिसाद मिळू शकेल..अरुंद मार्गबसमध्ये दोन्ही आसन रांगांमध्ये असलेल्या अरुंद मार्गामुळे वाहकांनाही तिकीट वितरणासाठी बसच्या पुढील व मागील भागात फिरताना अडथळे येत आहेत. गर्दीच्या वेळी प्रवाशांपर्यंत पोहोचणे कठीण होत असल्याचे काही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांची जलद हालचाल आणि सुरक्षित बाहेर पडणे यामध्येही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...जमाता जिजाऊ बसची रचना प्रवाशांच्या दैनंदिन सेवेस प्राधान्य देऊन केली आहे. या बस प्रामुख्याने अल्प अंतरावरील आणि शटल स्वरूपाच्या प्रवासासाठी तयार केल्या आहेत. अधिकाधिक प्रवाशांना बसण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी, हा त्यामागील उद्देश आहे. या बस लांब पल्ल्याच्या सेवेसाठी नसल्याने जवळच्या प्रवासासाठी त्या अधिक उपयुक्त व किफायतशीर ठरतील.- महेश जाधव, आगार व्यवस्थापक, महाबळेश्वर. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.