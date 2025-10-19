Satara Crime: 'साताऱ्यात दोन टोळ्यांत राडा; ४० जणांवर गुन्हे'; जुन्या भांडणाच्या वादातून प्रकार; कोयते, दांडकी नाचवत पसरवली दहशत

सातारा: शहराच्या पश्चिम भागातील गडकर आळी, विठोबाचा नळ, जंगीवाड्यासह अनंत इंग्लिश स्कूल चौकात युवकांच्या दोन टोळ्यांत जुन्या भांडणाच्या वादातून हल्ला, प्रतिहल्ला करत शुक्रवारी मोठा राडा झाला. कोयता, दांडकी नाचवत मारहाण करण्यासह दुचाक्यांसह दुकानांची तोडफोड करणाऱ्या युवकांमुळे परिसरात मोठी दहशत निर्माण झाली होती. याप्रकरणी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात चार तक्रारी दाखल असू्न, यानुसार माजी नगरसेवकासह सुमारे ४० जणांहून अधिक जणांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.या घटनेनंतर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करत राड्यातील संशयितांच्या शोध तातडीने करत त्यांना अटक करण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना केल्या. गेल्या काही दिवसांत शहराच्या पश्चिम भागातील सार्वजनिक शांतता विविध कारणांमुळे समाजकंटकांकडून धोक्यात आणली जात आहे. यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये दहशत असून, अशा समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी या भागातील नागरिकांकडून होत आहे.गडकर आळी परिसरात युवकास मारहाण करत त्याच्याकडील दोन हजारांची रोकड लांबवल्याप्रकरणी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात १५ जणांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. याची तक्रार स्वराज धनंजय आहिरे (रा. महादरे रोड) याने नोंदवली आहे..स्वराज अहिरे हा किरण कोकाटेसह दुचाकीवरून शुक्रवारी शाहूपुरीत निघाला होता. या वेळी त्याला गेंडामाळ नाका परिसरात युवराज मुरारी याने अडवत तू माझ्या मित्राला का मारलेस, अशी विचारणा केली. तलवार काढत त्याने दहशत निर्माण केल्याने स्वराज हा त्याठिकाणाहून गडकर आळी परिसराकडे निघाले. यानंतर त्याने पाठलाग करत साथीदारांच्या मदतीने त्याला भवानी चौकात अडवत बेस बॉलचे दांडके व इतर साहित्याने गंभीर स्वरूपाची मारहाण केली. याप्रकरणी स्वराज अहिरे याने नोंदविलेल्या तक्रारीनुसार धीरज ढाणे, बॉबी देवकर, शेखर जाधव, परेश पाटील, प्रसन्न दीक्षित, युवराज मुरारी, विशाल पिलावरे, रोहन संद्रा, साद बागवान यांच्यासह १५ जणांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तक्रारीत मारहाण करणाऱ्यांनी दोन हजारांची रोकड लांबवल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याचा तपास पोलिस निरीक्षक म्हेत्रे करीत आहेत..दहशत माजवणाऱ्यांवर गुन्हाअनंत इंग्लिश स्कूल चौक परिसरात जमाव जमवून कोयता, दांडकी, चाकू नाचवत दहशत माजवीत आरडाओरडा केल्याप्रकरणी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात आठ जणांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. याची तक्रार हवालदार पंकज जाधव यांनी नोंदवली आहे. यानुसार धीरज जयसिंग ढाणे, सौरभ राजू खरात, साद अय्याज बागवान, प्रसन्न नारायण दीक्षित, युवराज शिवाजी मुरारी, ऋषभ राजेंद्र जाधव, सागर अनिल कोळेकर, योगेश ऊर्फ बॉबी भीमराव देवकर (सर्व रा. सातारा) यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. याचा तपास हवालदार घोडके या करीत आहेत..दुकान तोडफोडप्रकरणी १५ जणांवर गुन्हाविठोबाचा नळ परिसरातील दुकानाची तोडफोड करत गल्ल्यातील साडेतीन हजारांची रोकड लांबवल्याप्रकरणी देवेंद्र ढोणेसह १५ जणांवर शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. याची तक्रार सुदीप मधुकर किर्दत (रा. मोरे कॉलनी) यांनी नोंदवली आहे.यात जुन्या भांडणाच्या कारणावरून पराग निवळे, चैतन्य युवके, गोट्या (पूर्ण नाव माहीत नाही), संकेत आठवले, प्रतीक कोळी, यश येवले, आदित्य पोळ, देवेंद्र ढोणे, रुद्र ढोणे, यश बीडकर याच्यासह पाच जण दुकानात आले. त्यांनी वेदांत सुतारला जीवे मारण्याच्या हेतूने कोयता, हॉकी स्टीक, दांडके, दगडाने मारहाण केली. मारहाण करतानाच संशयितांची दुकानातील साहित्याची तोडफोड करत गल्ल्यातील तीन ते साडेतीन हजारांची रोकड चोरून नेल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याचा तपास उपनिरीक्षक ढेरे हे करीत आहेत..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.माजी नगरसेवकासह दहा जणांवर गुन्हामंगळवार पेठ परिसरातील घरासमोर जाऊन एकास मारहाण करत महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात दहा जणांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल असणाऱ्यांमध्ये माजी नगरसेवक रवींद्र ढोणे यांचाही समावेश आहे. याची तक्रार पीडित महिलेने नोंदवली आहे.यात रवींद्र ढोणेसह दहा जण घरासमोर आले. त्यांनी पीडित महिलेच्या पतीस लाकडी दांडक्यासह इतर वस्तूंनी मारहाण केली. या भांडणात मध्यस्थी करत असताना संशयितांनी अंगावरील कपडे फाडल्याचे, तसेच शरीरास स्पर्श केल्याचे पीडितेने तक्रारीत म्हटले आहे. यानुसार रवींद्र निवृत्ती ढोणे, देवेंद्र ऊर्फ गोट्या ढोणे, राजेंद्र ढोणे, राहुल घोळसर, श्रेयस पवार, प्रतीक कोळी, चैतन्य पवार, रुद्र ढोणे, मोन्या कदम, किरण कोळी ऊर्फ उल्ला (सर्व रा. सातारा) यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. याचा तपास उपनिरीक्षक मोहोड करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.