Satara Crime: 'साताऱ्यात दोन टोळ्यांत राडा; ४० जणांवर गुन्हे'; जुन्या भांडणाच्या वादातून प्रकार; कोयते, दांडकी नाचवत पसरवली दहशत

Gang Clash in Satara: गेल्‍या काही दिवसांत शहराच्‍या पश्चिम भागातील सार्वजनिक शांतता विविध कारणांमुळे समाजकंटकांकडून धोक्‍यात आणली जात आहे. यामुळे सर्वसामान्‍यांमध्‍ये दहशत असून, अशा समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करण्‍याची मागणी या भागातील नागरिकांकडून होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सातारा: शहराच्‍या पश्चिम भागातील गडकर आळी, विठोबाचा नळ, जंगीवाड्यासह अनंत इंग्‍लिश स्कूल चौकात युवकांच्‍या दोन टोळ्यांत जुन्‍या भांडणाच्‍या वादातून हल्‍ला, प्रतिहल्‍ला करत शुक्रवारी मोठा राडा झाला. कोयता, दांडकी नाचवत मारहाण करण्‍यासह दुचाक्‍यांसह दुकानांची तोडफोड करणाऱ्या युवकांमुळे परिसरात मोठी दहशत निर्माण झाली होती. याप्रकरणी शाहूपुरी पोलिस ठाण्‍यात चार तक्रारी दाखल असू्न, यानुसार माजी नगरसेवकासह सुमारे ४० जणांहून अधिक जणांवर गुन्‍हा नोंदविण्‍यात आला आहे.

