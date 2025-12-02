Satara News: 'सातारा जिल्ह्यात मतदानासाठी आज भरपगारी सुटी जाहीर'; अपील असलेल्या ठिकाणची सुटी रद्द !

सातारा : जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने व दुकानांमधील कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांना पूर्ण दिवस पगारी सुटी किंवा सुटी देणे शक्य नसेल तेथे दोन ते तीन तासांची सवलत देण्याबाबत सूचित केले आहे. सुटी किंवा सवलत न दिल्यामुळे मतदाराला मतदान करणे शक्य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास संबंधित आस्थापनाविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सहायक कामगार आयुक्त नितीन कवले यांनी दिला आहे..जिल्ह्यातील सर्व आस्थापना, कारखाने व दुकाने यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील निवडणुकीच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी भरपगारी सुटी अथवा सवलत न दिल्यास सरकारी कामगार अधिकारी अ. प्र. वालावलकर (मो. क्र. ८१०८१३३०३३) व लिपिक टंकलेखक शि. पा. होनमाने (८००७५०८५८५) यांना, तसेच सहाय्यक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, १५/१/अ/१, केशव सोना कॉम्ल्पेक्स, रविवार पेठ, सातारा या कार्यालयाच्या दूरध्वनी-०२१६२- २३३०८४ ई मेल- aclsatara@gmail.com ई-मेल आयडीवर तक्रार दाखल करावी..अपील असलेल्या ठिकाणची सुटी रद्ददरम्यान, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी उद्या (२ डिसेंबर) मतदान होत आहे. यापूर्वी मतदानाच्या दिवशीची जाहीर केलेली सुटी काही मतदारसंघात न्यायालयीन अपील दाखल झाल्यामुळे केवळ त्या मतदारसंघापुरती रद्द करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.