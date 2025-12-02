सातारा

Satara News: 'सातारा जिल्ह्यात मतदानासाठी आज भरपगारी सुटी जाहीर'; अपील असलेल्या ठिकाणची सुटी रद्द !

Satara Election : जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले की मतदान हा प्रत्येक नागरिकाचा लोकशाहीतील महत्त्वाचा हक्क असून सुटीचा उद्देश जनसहभाग वाढवणे आहे. दरम्यान, सुटीमुळे जिल्ह्यातील मतदान टक्केवारीत वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने व दुकानांमधील कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांना पूर्ण दिवस पगारी सुटी किंवा सुटी देणे शक्य नसेल तेथे दोन ते तीन तासांची सवलत देण्याबाबत सूचित केले आहे. सुटी किंवा सवलत न दिल्यामुळे मतदाराला मतदान करणे शक्य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास संबंधित आस्थापनाविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सहायक कामगार आयुक्त नितीन कवले यांनी दिला आहे.

