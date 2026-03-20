Phaltan Politics: फलटणमध्ये शिवांजली भोसलेंनी स्वीकारला पदभार; गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर दोन गाड्यांचे पूजन, मान्यवरांची उपस्थिती!

आसू: फलटण पंचायत समितीच्या नवनिर्वाचित सभापती शिवांजली भोसले यांनी आज गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर पदभार स्वीकारला. त्यानंतर सभापती व गटविकास अधिकारी यांच्यासाठी नवीन दोन गाड्या उपलब्ध झाल्या असल्याने त्यांचे पूजनही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. संतोष गावडे यांनी आभार मानले..Equestrian Statue: बीबीदारफळमध्ये मध्यरात्रीच उभारला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा; हटविण्यास ग्रामस्थांचा विरोध.यावेळी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर, आमदार सचिन पाटील, नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक- निंबाळकर, जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या जिजामाला नाईक- निंबाळकर, प्रल्हादराव साळुंखे-पाटील, माजी नगराध्यक्ष दिलीपसिंह भोसले, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे संचालक माणिकराव सोनवलकर, विक्रमसिंह भोसले, प्रभारी गटविकास अधिकारी प्रकाश बोंबले यांच्यासह पंचायत समितीचे सदस्य उपस्थित होते..कार्यक्रमादरम्यान रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी थेट ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांना फोन लावून पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीसाठी निधीची मागणी केली. मंत्री गोरे यांनीही या मागणीला तत्काळ प्रतिसाद देत, ३१ मार्चपूर्वी १५ कोटी रुपयांचा निधी आणि इमारत उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे आश्वासन दिल्याने सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. .Pune Mumbai Expressway: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक' चे काम पूर्ण; 'या' दिवशी होणार खुला, प्रवासाचा वेळ २५ मिनिटांनी वाचणार!.शिवांजली भोसले म्हणाल्या, ''रणजितसिंह आणि आमदार पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे.'' आपण केवळ एका समाजासाठी नाही, तर सर्व समाज घटकांच्या कल्याणासाठी, तुमच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी काम करणार असल्याचेही सांगितले.