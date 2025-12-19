Prakash Shinde: ड्रग्ज प्रकरणातून शिंदे कुटुंबाला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न: प्रकाश शिंदे; अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकणार!

सातारा: सावरी (ता. जावळी) येथील ड्रग्ज तस्करी प्रकरणाबाबत काँग्रेस व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून माझ्यावर करण्यात आलेले आरोप हे बिनबुडाचे व निराधार आहेत. त्या प्रकरणाशी माझा काहीही संबंध नाही. केवळ शिंदे कुटुंबाला टार्गेट करण्यासाठी विरोधकांकडून प्रयत्न केला जात आहे, असे स्पष्ट मत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे बंधू माजी नगरसेवक प्रकाश शिंदे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे. .होता स्कार्फ म्हणून वाचला गळा! 'बिबट्याचा वृद्ध महिलेवर जीवघेणा हल्ला; गवतातून झडप, जिवाच्या आकांताने आरडाओरडा अन्.. .शिंदे यांनी म्हटले, की सावरी येथे ड्रग्ज प्रकरणात अनेक कोटींचा मुद्देमाल जप्त करत काहींना अटक करण्यात आली. याबाबत काँग्रेसचे व उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे काही नेते माझ्यावर आरोप करत आहेत. एमडीचा साठा ज्या ठिकाणी सापडला ती जमीन गोविंद शेतकऱ्याच्या मालकीची आहे. तो कारखाना किंवा जमीन सुद्धा माझ्या मालकीची नाही, त्या जमीन व कारखान्याशी माझा कोणताही संबंध नाही. माझ्या मालकीच्या कोणत्याही जागेवर पोलिसांनी छापा टाकला नाही..ज्या ठिकाणी छापा टाकला गेला, तेथून जमीन तीन किलोमीटर लांब आहे. माझ्या जमिनीचा सातबारा १७/१ या क्रमांकाचा आहे. छापा पडलेल्या जमिनीचा नंबर ४/१ आहे. सुषमा अंधारे यांनी माहिती घेऊन आरोप करावेत. आमची जमीन वडिलोपार्जित असून, त्याचा नंबर ३०/१० आहे. या जमिनीपासून घडलेली घटना १५ किलोमीटर अंतरावर आहे..या ठिकाणी कोणतेही फाइव्ह स्टार हॉटेल होणार नाही. कृषी पर्यटन तयार करून स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्याचा माझा मानस व उद्देश आहे. आमची जागा रणजित शिंदे यांना विकली असून, त्याची कागदपत्रे आहेत. तो गावात असून, कुठेही फरारी नाही. पोलिसांच्या चौकशीतून अनेक बाबी सिद्ध झाले आहेत..माहुली घाटात १५० फूट दरीत कोसळली कार; चालकाचा जागीच मृत्यू, पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना, कारचा चक्काचूर...राजकीय दोषापोटी आमच्यावर आरोप केले जात आहेत. आमच्या कुटुंबाला बदनाम करण्याचे काम सुरू असून, असे करणाऱ्याला कायदेशीर नोटीस बजावणार आहे. आरोप मागे न घेतल्यास अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकणार आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.