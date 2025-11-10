सातारा

Wai Politics : मकरंद पाटील गटाला धक्का! 'अनिल सावंत कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये'; वाईत शिवेंद्रसिंहराजेंच्या उपस्थितीत प्रवेश

Setback for Makarand Patil Group: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या गटाला यामुळे मोठा धक्का बसला असून, शहरातील राजकारणाला नवी दिशा मिळेल. पालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकेल, असा विश्वास भाजप कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत.
Anil Sawant joins BJP in Wai in the presence of Shivendrasinhraje Bhosale.

Anil Sawant joins BJP in Wai in the presence of Shivendrasinhraje Bhosale.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाई : सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि भाजपचे प्रांतिक सदस्य माजी आमदार मदन भोसले, जिल्हा महिला आघाडीच्या अध्यक्षा डॉ. सुरभी भोसले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे माजी नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांसह आज भाजपमध्ये प्रवेश करून ‘कमळ’ हातात घेतले.

Loading content, please wait...
Satara
Bjp
Rally
wai
district
Shivendraraje Bhosale
ncp leader
Maharashtra Politics
entry
Makarand Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com