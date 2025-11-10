Wai Politics : मकरंद पाटील गटाला धक्का! 'अनिल सावंत कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये'; वाईत शिवेंद्रसिंहराजेंच्या उपस्थितीत प्रवेश

वाई : सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि भाजपचे प्रांतिक सदस्य माजी आमदार मदन भोसले, जिल्हा महिला आघाडीच्या अध्यक्षा डॉ. सुरभी भोसले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे माजी नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांसह आज भाजपमध्ये प्रवेश करून ‘कमळ’ हातात घेतले. .Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या गटाला यामुळे मोठा धक्का बसला असून, शहरातील राजकारणाला नवी दिशा मिळेल. पालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकेल, असा विश्वास भाजप कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत.येथील ब्राह्मणशाहीतील कृष्णामाई मंगल कार्यालयात भाजपचे जिल्हा निवडणूक प्रभारी निरीक्षक धैर्यशील कदम, सहप्रभारी निरीक्षक सुनील काटकर, जयकुमार शिंदे यांनी पालिका निवडणुकीतील थेट नगराध्यक्ष व ११ प्रभागातील सर्व इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या..याप्रसंगी मंत्री भोसले यांच्या उपस्थितीत माजी नगराध्यक्ष श्री. सावंत यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते, रविवार पेठेतील अमित वाघ व सचिन पेटकर यांनी पक्षात प्रवेश केला. मंत्री भोसले म्हणाले, ‘‘पालिकेचा कारभारी केवळ रस्ते आणि गटारे बांधून ठेकेदारांची बिले काढणारा नसावा. त्यांच्याकडे शहराच्या वाढत्या विस्तारानुसार नागरिकांना पायाभूत सोयीसुविधा देण्यासाठी नियोजन करण्याची दूरदृष्टी असणारे नेतृत्वगुण असावेत. श्री. सावंत यांच्या रूपाने आज भाजपमध्ये ‘इनकमिंग’ सुरू झाले असून, आणखी काहीजण येण्यासाठी इच्छुक आहेत. त्यांना घेऊन बेरजेचे राजकारण करावे. जिल्ह्यातील सर्व पालिकांवर भाजपचा झेंडा फडकेल. वाई- सुरूर आणि वाई- मांढरदेव रस्त्याचे काम मार्गी लागेल.’’.मदन भोसले, धैर्यशील कदम यांनी मनोगत व्यक्त केले. शहराध्यक्ष विजय ढेकाणे यांनी प्रास्ताविक केले. तालुकाध्यक्ष दीपक ननावरे, रोहिदास पिसाळ, काशिनाथ शेलार, अजय मांढरे यांनी स्वागत केले. अमित वनारसे यांनी आभार मानले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...यांनी केला पक्षप्रवेशअनिल सावंत यांच्या पत्नी सरिता सावंत, संदीप घोरपडे, प्रवीण जाधव, संग्राम सपकाळ, प्रकाश जाधव, लक्ष्मण सावंत, मंगेश सावंत, गणेश पवार, केदार काटे, संदीप पावशे, नीलेश वाडकर, लालू महागडे, जमीर बागवान, दिगंबर सावंत, मनोज निंबाळकर, ओंकार निंबाळकर आदींनी प्रवेश केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.