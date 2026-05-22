Krishna Valley politics: ‘कृष्णा’तील सत्तेसाठी भाजपविरोधात मोटबांधणी; मोहितेंच्या आव्हानाला तुतारीचे बळ?, पाच तालुक्यांच्या राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग

-सचिन शिंदे कऱ्हाड: रेठरे बुद्रुक येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, सत्ताधारी गटाविरोधात भाजपविरोधी मोटबांधणीचे संकेत मिळू लागले आहेत. विद्यमान अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी गटास भाजपची ताकद असल्याचे मानले जात असताना माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते यांनी पुन्हा एकदा शड्डू ठोकला आहे. त्यांच्या आव्हानाला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार पक्ष) तुतारीचे बळ मिळण्याची चर्चा पाच तालुक्यांच्या राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे..कऱ्हाड, वाळवा, कडेगाव,शिराळा आणि पलूस या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील तालुक्यांमध्ये विविध राजकीय गटांकडून पडद्यामागील हालचाली सुरू आहेत. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) स्थानिक नेत्यांच्या भूमिकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कऱ्हाडमध्ये माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील, वाळव्यात माजी मंत्री जयंत पाटील, तर शिराळ्यात माजी आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या भूमिकांबाबत उत्सुकता आहे. काँग्रेसचे आमदार विश्वजित कदम तसेच संग्रामसिंह देशमुख यांच्या गटांची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही..दरम्यान, सत्ताधारी जयवंतराव भोसले सहकार पॅनेलच्या माध्यमातून डॉ. सुरेश भोसले आणि आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी कारखान्यातील सत्ता अबाधित राखण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीच्या अप्रत्यक्ष पाठबळामुळे मोहिते गटाचे आव्हान अधिक धारदार होत असल्याचे चित्र आहे..कृष्णा कारखान्याची निवडणूक ही केवळ सहकारापुरती मर्यादित नसून आगामी विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम मानली जात आहे. भाजपच्या प्रभावाला रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मोहिते गटाच्या माध्यमातून रणनीती आखली जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या निवडणुकीत गावकीचे राजकारण, स्थानिक अंडरकरंट आणि ऐनवेळी होणाऱ्या राजकीय समीकरणांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..अशी आहे सद्य:स्थितीपाचही तालुक्यांतील काँग्रेस नेत्यांच्या भूमिका अद्याप संभ्रमातराष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडूनही ठोस भूमिका स्पष्ट नाहीस्थानिक नेते आणि समर्थकांच्या ऐनवेळच्या भूमिकेकडे लक्षगावकीच्या राजकारणात पॅनेलपेक्षा अंडरकरंट ठरणार निर्णायक.