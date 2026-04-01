Satara Politics:साताऱ्याच राजकारण तापणार! भाजप,राष्ट्रवादी-शिवसेना पुन्हा आमने-सामने; जिल्हा परिषदेच्या सभापती निवडीकडे लक्ष..

-प्रशांत घाडगे सातारा : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीनंतर आता सभापती निवडीच्या राजकारणाला वेग आला आहे. येत्या शनिवारी (ता. ४) होणाऱ्या सभापती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि राष्ट्रवादी-शिवसेना यांच्यात चुरशीची लढत रंगणार असल्याचे चित्र आहे. चारही सभापतिपदे ताब्यात घेण्यासाठी भाजपने जोरदार रणनीती आखली आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी-शिवसेनेनेही अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील उट्टे काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. .जिल्हा परिषद अध्यक्षपद निवडीत भाजपने राष्ट्रवादी व शिवसेनेला शह देत राजकीय खेळी करत अध्यक्ष व उपाध्यक्षपद खेचून आणले. या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांना अपहरणाच्या प्रकरणात अटक केली होती. त्यामुळे ३३ सदस्यांना बहुमत आवश्यक असताना राष्ट्रवादी व शिवसेनेला ३० सदस्यांच्या पाठिंब्यावर थांबावे लागले, तर भाजपने ३३ सदस्यांचा पाठिंबा मिळवत अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदे मिळविली. .त्यामुळे भाजपने सभापतिपदही मिळविण्यासाठी रणनीती आखली आहे. सभापतिपदासाठी पाटण, कऱ्हाड, खंडाळा, माण-खटाव या तालुक्यांना संधी देण्याची शक्यता आहे. पक्षांतर्गत समीकरणे, गटबाजी आणि स्थानिक नेत्यांचा प्रभाव यांचा विचार करून उमेदवार दिले जाऊ शकतात. दुसरीकडे राष्ट्रवादी-शिवसेनेकडून फलटण, कऱ्हाड, वाई, माण-खटाव, पाटण आणि सातारा या तालुक्यांना उमेदवारी मिळू शकते..यांची शक्यता कमी?जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद डॉ. प्रिया शिंदे यांना दिल्याने आणि उपाध्यक्षपद शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या गटाला मिळाले आहे. त्यामुळे आमदार महेश शिंदे आणि शिवेंद्रसिंहराजेंच्या समर्थकांना सभापतिपदाची संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे..राष्ट्रवादीची अशी गणितेमंत्री जयकुमार गोरेंना शह देण्यासाठी राष्ट्रवादीकडून माण-खटावला सभापतिपदाचा उमेदवार दिला जाण्याची शक्यता आहे, तसेच पुढील राजकीय गणिते बघून कऱ्हाड दक्षिणमधून उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांना शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांकडून पसंती दिली जाऊ शकते, तसेच शेतकरी संघटनेकडून निवडून आलेले व या संपूर्ण धांगडधिंग्यात शिवसेना व राष्ट्रवादीसोबत राहिलेले राजू शेळके यांना देखील सभापतिपदासाठी संधी दिली जाण्याची चर्चा आहे, तर उर्वरित पाटण, वाई व साताऱ्यासाठी उमेदवार दिला जाण्याची शक्यता आहे.