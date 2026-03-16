Property investment: मालमत्ता खरेदी महागणार! रेडिरेकनर दरात पाच टक्के वाढीचा प्रस्ताव; महामार्गालगतच्या जमिनींना येणार सोन्याचा भाव..

-उमेश बांबरेसातारा : जिल्ह्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणूक करू पाहणाऱ्या आणि हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या खिशाला आता कात्री लागणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षात म्हणजेच एक एप्रिलपासून जिल्ह्यात रेडिरेकनरच्या (वार्षिक बाजारमूल्य तक्ता) दरात तीन ते सहा टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सातारा शहर आणि पुणे-बंगळूर महामार्गालगतच्या भागात ही वाढ अधिक राहण्याचे संकेत आहेत..शहरी भागात पाच टक्क्यांहून अधिक वाढीची अपेक्षा सातारा शहर, कऱ्हाड, फलटण आणि महाबळेश्वर यांसारख्या विकसित शहरांमध्ये जमिनींचे बाजारमूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. शासनाकडून रेडिरेकनरचे दर निश्चित करताना प्रत्यक्ष व्यवहार आणि सरकारी दर यातील तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे शहरांतर्गत भागात पाच ते सहा टक्क्यांची दरवाढ अपेक्षित आहे. ग्रामीण भागात मात्र ही वाढ तीन ते चार टक्क्यांच्या दरम्यान मर्यादित राहू शकते..महामार्गालगतच्या गावांचे 'आकर्षण'पुणे-बंगळूर महामार्गाच्या रुंदीकरणामुळे आणि विकसित होत असलेल्या सेवा रस्त्यांमुळे या पट्ट्यातील गावांमध्ये मालमत्तेची मागणी प्रचंड वाढली आहे. महामार्गालगतच्या जमिनींचे दर यावर्षी सर्वाधिक वाढण्याची शक्यता आहे. वाई, सातारा, कऱ्हाडदरम्यानच्या उपनगरांमध्ये गुंतवणुकीचा ओघ वाढल्याने रेडिरेकनरच्या दरात मोठी सुधारणा दिसून येण्याची शक्यता आहे..मुद्रांक शुल्काचा बोजा वाढणाररेडिरेकनरचे दर वाढल्यामुळे थेट परिणाम मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कावर होणार आहे. ज्या गृहप्रकल्पांची किंमत सध्या ५० लाखांच्या घरात आहे, तिथे एक एप्रिलनंतर किमान दीड ते दोन लाखांचा अतिरिक्त बोजा ग्राहकांवर पडू शकतो. यामुळे मार्चअखेर मालमत्तांची नोंदणी करण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे..महत्त्वाचे मुद्दे...एक एप्रिल २०२६ पासून नवे दरवाढ : सरासरी ३.८९ ते ६ टक्क्यांपर्यंत अपेक्षितप्रभाव : सातारा शहर, कऱ्हाड आणि महाबळेश्वर सर्वाधिक परिणामकारणे : वाढत्या पायाभूत सुविधा आणि जमिनींची मागणी