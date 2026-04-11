सातारा

Adani Project: अदानींच्या प्रकल्पाविराेधात आक्रमक! तारळी धरणावर पाच मे राेजी मोर्चा; धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर..

Tarali dam march May 5 activist movement details: अदानींच्या पाणी पळवणाऱ्या प्रकल्पाविरोधात धरणग्रस्त, शेतकरी व स्थानिक संघटनांची एकजूट; तारळी धरणावरील मोर्चातून प्रकल्प रद्द व पाण्याच्या हक्कांसाठी लढ्याची घोषणा
Tarali Dam to Witness Protest March Over Adani Project

Tarali Dam to Witness Protest March Over Adani Project

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उंब्रज: पाणी पळवणारा अदानींचा प्रकल्प पाच मे रोजी बंद पाडला जाणार असून, हजारो शेतकऱ्यांसह तारळी धरणावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी तेथे येऊन आमच्याशी चर्चा करावी व त्यात बदल करावा, अन्यथा संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला.

