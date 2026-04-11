Adani Project: अदानींच्या प्रकल्पाविराेधात आक्रमक! तारळी धरणावर पाच मे राेजी मोर्चा; धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर..

उंब्रज: पाणी पळवणारा अदानींचा प्रकल्प पाच मे रोजी बंद पाडला जाणार असून, हजारो शेतकऱ्यांसह तारळी धरणावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी तेथे येऊन आमच्याशी चर्चा करावी व त्यात बदल करावा, अन्यथा संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला..कोर्टी येथे डॉ. पाटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसा सिंचन याेजनाचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांची बैठक झाली. त्यात पाच मे रोजी प्रकल्पाविरोधात रणशिंग फुकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी अजितराव पाटील- चिखलीकर, देवराज पाटील, मानसिंगराव जगदाळे, संजय थोरात, जयंत जाधव, पंचायत समिती सदस्य प्रकाश चव्हाण आदींसह पाणी संस्थांचे पदाधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते..डॉ. पाटणकर म्हणाले, ''अदानी कोल्ड्स्टोरेज प्रोजेक्टमुळे शेत जमिनींचे वाळवंट होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला लोकांचा विरोध आहे. ज्या गावांच्या या प्रकल्पात जमिनी जाणार आहेत, ते कळंबे, डफळवाडीसारखी गावे बाधित होणार आहेत. त्यांचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. तारळी धरण तयार होण्यासाठी व पाणीसाठा होण्यासाठी ज्या विस्थापित धरणग्रस्तांनी त्याग केला, त्यांच्या शेतीला अजूनही पाणी मिळालेले नाही. त्यांना पाणी मिळण्यापूर्वीच हे पाणी पळवले जाणार आहे. .कऱ्हाड - पाटण तालुक्यांसह खटाव, माण व कोरेगावचा तालुक्यांतील काही भागांला बारमाही पाणी देण्यासाठी हे धरण बांधले गेले. मात्र, त्यासाठी पाणी गृहीत धरले गेले नाही. त्यामुळे अनेक समस्या आजही निर्माण झाल्या. तारळी धरण बांधण्याच्या संपूर्ण हेतूलाच मारक असा प्रकल्प या ठिकाणी उभारला जात आहे. त्यामुळे बागायती जमिनी जिरायती होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. पिण्याचे पाणी लोकांना मिळणार नाही. हे धरण त्यांच्यासाठी बांधले ते शेतकरी, सिंचन योजनांचे हक्काचे पाणी कायमचे संपणार असल्याचा निष्कर्षापर्यंत सर्व जण आलो आहोत.''.या प्रकल्पामुळे आजपर्यंतचा सर्वात गंभीर प्रश्न निर्माण होईल व प्यायलाही पाणी मिळणार नाही, अशी भीती डॉ. पाटणकर यांनी व्यक्त केली. उपसा योजनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या या बैठकीत तारळी धरणाच्या डोंगरापासून ते खालपर्यंत वाळवंट करून घेणार नाही, हे धरण आमच्यासाठी आहे, आमचे आहे. त्यामुळे आजूबाजूची सर्व गावे एकजूट होऊन पाच मे रोजी धरणावर धडक मोर्चा काढणार आहेत. जिल्हाधिकारी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांनी तेथे येऊन आमच्याशी चर्चा करावी. यात बदल करणार नसेल, तर आम्ही हे काम होऊ देणार नाही..श्री. चिखलीकर म्हणाले, की उंब्रज, मसूरसह धरणावर अवलंबून असणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना धरणाच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. सध्या या धरणातून काहींनी पाणी पळवल्याने आताच पाणीटंचाई निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.देवराज पाटील यांनीही प्रकल्पामुळे होणारे नुकसान सांगत तीव्र विरोध असून, शेतकऱ्यांचे यामुळे नुकसान होणार आहे. पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी अनेक शेतकऱ्यांनी अदानी प्रकल्पाला विरोध दर्शवला.