सातारा

Koregaon News: कोरेगावात ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक; शरयू व शिवनेरी साखर कारखान्याच्या कार्यालयाला टाळे ठोकून निषेध

Cane growers Protest cooperative Sugar Mills: ऊस तोडणीसाठी यंत्रणा न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा संताप; शरयू व शिवनेरी साखर कारखान्याच्या कार्यालयाला टाळे
Koregaon Farmers Stage Agitation Over Sugarcane Issues

Koregaon Farmers Stage Agitation Over Sugarcane Issues

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोरेगाव : साखर कारखान्यांकडून ऊस तोडणी वेळेत केली जात नसल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नगरसेवक हेमंत आनंदराव बर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली संतप्त शेतकऱ्यांनी आज येथील शरयू ॲग्रो इंडस्ट्रीज व शिवनेरी शुगर कारखान्याच्या कार्यालयांना टाळे ठोकले.

Loading content, please wait...
Satara
sugarcane
Koregaon
district
Payment
Farmers Association
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com