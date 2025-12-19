Koregaon News: कोरेगावात ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक; शरयू व शिवनेरी साखर कारखान्याच्या कार्यालयाला टाळे ठोकून निषेध

कोरेगाव : साखर कारखान्यांकडून ऊस तोडणी वेळेत केली जात नसल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नगरसेवक हेमंत आनंदराव बर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली संतप्त शेतकऱ्यांनी आज येथील शरयू ॲग्रो इंडस्ट्रीज व शिवनेरी शुगर कारखान्याच्या कार्यालयांना टाळे ठोकले..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...कोरेगाव शहर परिसरात विविध सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांची कार्यालये असतानाही शेतकऱ्यांना ऊस तोडणीसाठी आवश्यक यंत्रणा व टोळ्या वेळेवर दिल्या जात नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यंत्रणा उशिरा मिळाल्यामुळे ऊस शेतातच जास्त काळ राहतो. परिणामी, उसाला तुरे येणे, ऊस पोकळ होणे यासारख्या समस्या निर्माण होऊन शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत आहे. .कारखान्यांचे शेती अधिकारी, गट अधिकारी व चीट बॉय हेतूपुरस्सर कोरेगाव शहरासाठी यंत्रणा उपलब्ध करून देत नसल्याचा गंभीर आरोपही आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी केला, तसेच जरंडेश्वर शुगर मिल्सकडून शिरढोण, ल्हासुर्णे, तांदूळवाडी यांसारख्या गावांना ३० किलोमीटरपर्यंत वाहतूक दिली जाते. मात्र, कोरेगाव शहरासाठी केवळ १७ किलोमीटर वाहतूक दिली जात असल्याने येथे यंत्रणा बसत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी नमूद केले. कोरेगाव शहरालाही इतर गावांप्रमाणे ३० किलोमीटर वाहतूक देण्याबाबत कारखान्याने सूचना द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.. कोरेगाव शहराच्या पश्चिम व दक्षिण भागात मोठ्या प्रमाणावर ऊस उत्पादन होत असून, उपलब्ध मोजक्या यंत्रणांमुळे ऊस वेळेवर कारखान्यात जात नाही. संबंधित सर्व साखर कारखान्यांनी योग्य ते मनुष्यबळ व यंत्रणा उपलब्ध करून शेतकऱ्यांचा ऊस वेळेत उचलावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा यावेळी नगरसेवक बर्गे यांनी दिला आहे. .होता स्कार्फ म्हणून वाचला गळा! 'बिबट्याचा वृद्ध महिलेवर जीवघेणा हल्ला; गवतातून झडप, जिवाच्या आकांताने आरडाओरडा अन्.. .या आंदोलनात विलास बर्गे, संतोष बर्गे, दीपक शिंदे, धवलचंद्र बर्गे, शशिकांत जाधव, गौरव बर्गे, सुभाष मलकमीर, दत्तात्रय मलकमीर, हभप रमेश नाळे, भरत बर्गे, जितेंद्र बर्गे, शिवाजी माने, इकबाल मुलाणी, अभिजित साळुंखे व शिवाजी नाळे यांच्यासह अनेक शेतकरी सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.