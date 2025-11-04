Satara News: सातारा जिल्ह्यात ऊसतोडणीला पावसाचा अडथळा; शेतकरी व मजूर हैराण; कमी क्षमतेने कारखाने चालवण्याची वेळ

सातारा: जिल्ह्यात पंधरवड्यापासून ऊसतोडणीला सुरुवात झाली असली, तरी परतीच्या पावसाने ऊसतोडणीच्या कामात मोठा अडथळा निर्माण केला आहे. अनेक ठिकाणी उसाच्या शेतात चिखलाचे साम्राज्य झाल्याने ट्रॅक्टर, ट्रक आणि बैलगाड्या अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे ऊस कारखान्यांपर्यंत पोचविण्यात अडचणी येत असून, गाळप हंगामाच्या सुरुवातीच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...गेल्या पंधरवड्यात उसाचा हंगाम सुरू होताच पावसाच्याही जोरदार सरी सुरू झाल्या. त्यामुळे शेतकरी व ऊसतोड मजूर या दोघांचेही हाल होत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी तोडलेला ऊस शेतातच पडून राहिला आहे. चिखलामुळे गाड्या शेतात पोचत नसल्याने तोडलेला ऊस वेळेत कारखान्यांपर्यंत जात नाही, परिणामी वजन कमी होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. मजुरांनाही दररोज काम मिळण्यात अडथळा येत आहे. शेतकऱ्यांचा ऊस वेळेत कारखान्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी प्रशासनाने रस्त्यांची डागडुजी व तात्पुरते मार्ग उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. सततच्या पावसामुळे गाळप हंगामाची गती मंदावली असून, शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढत चालले आहे..दरम्यान, जिल्ह्यातील प्रमुख कारखान्यांनी याबाबत ऊस पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी नियोजन सुरू केले आहे. हवामान खात्यानेही मुंबई व इतर काही ठिकाणी पुढील काही दिवसांत पावसाचा इशारा दिल्याने ऊसतोडणी पुन्हा सुरळीत होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे.गेल्या आठवड्यापूर्वी ऊसतोड सुरू झाल्यानंतर पावसाची उघडीप होती. मात्र, त्यानंतर सलग चार ते पाच दिवस रात्रीच्या सुमारास पावसास सुरुवात झाली. त्यामुळे तोडलेला ऊस जागेवरच पडून राहिला. तीन दिवसानंतर तीन वाहने लावून ऊस बाहेर काढला. अशीच परिस्थिती जिल्ह्यातील सर्वच कारखाना क्षेत्रात आहे.-प्रभाकर भोसले, शेतकरी.तोडलेला ऊस जागेवरचऊसतोडणी सुरू होण्याच्या कालावधीत पावसाने काही प्रमाणात उघडीप दिली होती. मात्र, त्यानंतर काही दिवसांत पावसाला सुरुवात झाली. त्यामुळे जिल्ह्यातील काही ठिकाणी तोडलेला ऊस जागेवरच राहिल्याचे दिसून आले. सुरुवातीची चार ते पाच दिवस शेतात चिखलच झाला होता. त्यानंतर चार ते पाच वाहने लावून अनेक ठिकाणी उसाचे ट्रॅक्टर बाहेर काढण्यात आल्याचे चित्र दिसून आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागले आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.हार्वेस्टरलाही विलंबदर वर्षी सुरुवातीच्या टप्प्यात ऊसतोडणीसाठी येणाऱ्या हार्वेस्टरलाही यंदा पावसाने विलंब होणार आहे. त्यामुळे कमी कालावधीत अधिकचा ऊस तोड करणाऱ्या यंत्रणेलाही पावसाने फटका बसला आहे. पावसाची उघडीप मिळाल्यानंतर पुढील १५ दिवसानंतर हार्वेस्टर शेतात येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.