Raju Shetti: शेतकऱ्यांना यंदा उच्चांकी दर मिळवून देणार: राजू शेट्टी; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस दर निर्णायक बैठक, ऊसतोडीची गडबड करू नये

Swabhimani Shetkari Sanghatana’s Warning: माजी खासदार शेट्टी म्हणाले, ‘‘रिकव्हरी व काटा चोरी करून काळा पैसा कमविण्याचा कारखानदारांचा धंदा आहे. १९६६ च्या कायद्यानुसार १४ दिवसांच्या आत ऊसबिल अदा करावे, असा कायदा असताना देखील शेतकऱ्यांना वर्षभर वाट पाहावी लागत आहे.
Updated on

वडूज: चालू हंगामात उसाच्या उत्पादनात घट होणार आहे, साखर कारखानदार तुमच्या मागे लागतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ऊसतोडीची गडबड करू नये, अन्यथा कारखाने भंगाराच्या दरात तुमचा ऊस न्यायला मागे-पुढे पाहणार नाहीत. या गळीत हंगामात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उच्चांकी दर मिळवून देईल, असे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले.

