Raju Shetti: शेतकऱ्यांना यंदा उच्चांकी दर मिळवून देणार: राजू शेट्टी; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस दर निर्णायक बैठक, ऊसतोडीची गडबड करू नये

वडूज: चालू हंगामात उसाच्या उत्पादनात घट होणार आहे, साखर कारखानदार तुमच्या मागे लागतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ऊसतोडीची गडबड करू नये, अन्यथा कारखाने भंगाराच्या दरात तुमचा ऊस न्यायला मागे-पुढे पाहणार नाहीत. या गळीत हंगामात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उच्चांकी दर मिळवून देईल, असे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले.

गोपुज (ता. खटाव) येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस दर निर्णायक बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सूर्यकांत भुजबळ, राज्य प्रवक्ते अनिल पवार, जिल्हाध्यक्ष देवानंद पाटील, अर्जुन साळुंखे, तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय घार्गे, प्रदेश सरचिटणीस सूर्यभान जाधव, युवा जिल्हाध्यक्ष तानाजी देशमुख, शरद खाडे, अनिल कचरे, सचिन पवार, संतोष तुपे, सचिन जाधव, जयवंत खराडे, बापू निंबाळकर यांच्यासह विविध शाखांचे पदाधिकारी, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

माजी खासदार शेट्टी म्हणाले, ''रिकव्हरी व काटा चोरी करून काळा पैसा कमविण्याचा कारखानदारांचा धंदा आहे. १९६६ च्या कायद्यानुसार १४ दिवसांच्या आत ऊसबिल अदा करावे, असा कायदा असताना देखील शेतकऱ्यांना वर्षभर वाट पाहावी लागत आहे. एक टनाचे पैसे कारखानदार पावणेसात हजार रुपये करत आहेत आणि शेतकऱ्यांना पैसे द्यायचे म्हटले, की परवडत नाही, असा नारा देतात. यंदा ऊस मिळवण्यासाठी कारखान्यांत मोठी स्पर्धा निर्माण होणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गडबड न करता आपल्या कष्टाने पिकवलेल्या ऊस पिकाचे योग्य दाम घेतल्याशिवाय स्वस्थ बसायचे नाही.

तसेच खांडसरी व गूळ उत्पादन करणारे कारखाने सुद्धा एफआरपीच्या कायद्यात आहेत, याची नोंद घ्या.'' यावेळी लांडेवाडी, उंबर्डे, वडूज, चितळी, बनपुरीमधील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेमध्ये प्रवेश केला. यावेळी अनिल पवार, तानाजी देशमुख, सूर्यभान जाधव, दत्तात्रय घार्गे, जयवंत खराडे, प्रा. डावरे आदींनी मनोगत व्यक्त केले.