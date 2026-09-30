Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’

उंब्रज : शासनाने ठरवून दिलेल्या १५ ऑक्टोबरपूर्वी कारखाने सुरू करण्याचा घाट कारखानदारांनी घातला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील एक ही साखर कारखाना नोव्हेंबरपूर्वी चालू होऊ द्यायचा नाही, ऊसदरासाठी पुन्हा पुन्हा येणार, वेळप्रसंगी रस्त्यावर गाड्या अडवणार, त्यामुळे ‘रोक सको तो रोक लो’ असे सांगून, धुराडे बंद पाडल्याशिवाय सोडणार नसल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.दरम्यान, कारखानदार मनमानी पद्धतीने वागत असून, त्यांना शेतकऱ्यांची भीती वाटत नाही. कारण तुम्ही गट-तट, पक्षात विभागले आहात. निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर बोलायला तयार नसल्याने तुम्ही शेतकरी संघटनेच्या झेंड्याखाली या तुम्हाला न्याय मिळवून दिल्याशिवाय गप्प बसणार नसल्याचे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले..इंदोली (ता. कऱ्हाड) येथे ऊसदरासाठी आयोजित एल्गार सभेत ते बोलत होते. जिल्हाध्यक्ष दादासाहेब यादव, सरपंच बाबूराव माने, युवक प्रदेशाध्यक्ष सूर्यभान जाधव, संघटक सूर्यकांत जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य राजू शेळके, बाबासाहेब निकम, धनंजय महामूलकर, पैलवान नयन निकम, दत्तू गाडे, वसंतराव पाटील, रमेश पिसाळ यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते..श्री. शेट्टी म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या, तसेच अडचणी आहेत. त्याकडे निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करत आहेत. त्यासाठी केंद्रीय अन्न व पुरवठामंत्र्यांच्या हुबळी गावात लाखो शेतकऱ्यांच्या उपस्थित बेमुदत आंदोलन करणार आहे..कारखाने आता सुरू केले, तर उसाला चांगली रिकव्हरी मिळणार नसल्याचे सांगून ते म्हणाले, ‘‘नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारीमध्ये कारखाने चालवावेत, तरच उसाला चांगली रिकव्हरी मिळेल. सरकारला साखरेची गरज असल्याने लवकर ऊस तोडला, तर होणारे नुकसान टाळण्यासाठी टनाला पाचशे रुपये थेट अनुदान सरकारने द्यावे.’’.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...राजू शेळके म्हणाले, ‘‘सगळीकडे शेतकऱ्यांची बोळवण सुरू आहे. सत्ताधारी बलाढ्य ताकदीची माणसे एकत्र आली आहेत. धोरण मोडायला निघालेत, त्यांची हिताची काय धोरण असणार आहेत.’’सूर्यभान जाधव, पैलवान निकम यांनी मनोगत व्यक्त केले. सभेस उंब्रज, हिंगनोळे, चोरे, पालसह परिसरातील गावातील शेतकरी उपस्थित होते. बाबासाहेब निकम यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.