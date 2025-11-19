सातारा

Satara Politics:'साताऱ्यात मनोमिलनापुढे बंडखोरांचे आव्हान'; ५० जणांचे उमेदवारी अर्ज, माघारीसाठी दोन्ही राजांना करावी लागणार मनधरणी

Reconciliation Fails to Stop Rebellion in Satara: दोन्ही राजे व भाजपचे मिळून ५० पेक्षा जास्त नाराज इच्छुकांनी दोन्ही राजांचा कौल डावलत अपक्ष म्हणून निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे अर्ज माघारी घेण्याच्या मुदतीत ही बंडखोरी शमविण्यासाठी दोन्ही राजांना व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
Rebel candidates crowd the nomination counters in Satara, intensifying political tension ahead of local elections.

सातारा : भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढण्याचे निश्चित केलेल्या दोन्ही राजांनी प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर उमेदवार निश्चित केले. मात्र, दोन्ही राजे व भाजपचे मिळून ५० पेक्षा जास्त नाराज इच्छुकांनी दोन्ही राजांचा कौल डावलत अपक्ष म्हणून निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे अर्ज माघारी घेण्याच्या मुदतीत ही बंडखोरी शमविण्यासाठी दोन्ही राजांना व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

