Satara News: आधी पुनर्वसन करा, मगच वाघ सोडा! 'सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील ग्रामस्थ आक्रमक'; मलकापुरातील कार्यालयासमोर ठिय्या..

मलकापूर : जावळी तालुक्यातील वेळे, देऊर या गावांत अगोदरच वन्यप्राण्यांनी स्थानिकांना जगणे मुश्कील केले आहे. येथील ग्रामस्थांचे शंभर टक्के पुनर्वसन झालेले नाही. त्यातच आता सह्याद्री प्रकल्पात वाघ सोडून येथील ग्रामस्थांना मृत्यूच्या दारात ढकलण्याचा प्रयत्न शासनाकडून सुरू असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या येथील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले..या वेळी ग्रामस्थांनी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. प्रकल्पाचे उपसंचालक किरण जगताप यांच्याशीही त्यांनी चर्चा केली. जावळी तालुक्यातील वेळे, देऊर ही गावे जंगल क्षेत्रात वसली आहेत. या गावात बिबट्या, अस्वल, रानडुक्कर यासह अन्य वन्यप्राण्यांचा उपद्रव सुरुवातीपासून आहे. .बिबट्याच्या हल्ल्यात येथील अनेक जनावरे मृत्युमुखी पडली आहेत, तसेच इतर वन्यप्राण्यांकडून शेतीचेही नुकसान होत आहे. या प्रकल्पग्रस्तांचा ४० वर्षांपासून प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यांचे पुनर्वसन रखडले आहे, तरीही शासनाकडून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघ सोडले जात आहेत..शासनाला वाघ महत्त्वाचा आहे, की येथील ग्रामस्थ? असा संतप्त सवाल करत ग्रामस्थांनी प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी केली. दिवसभर ग्रामस्थांनी तळ ठोकून होते. अखेर सायंकाळी अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा करून प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले..सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत जावळी तालुक्यातील वेळे, देऊर या गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचा ४० वर्षांपासून प्रश्न प्रलंबित आहे. शासकीय पातळीवर याबाबत पाठपुरावा सुरू असून, लवकरच निर्णय होईल.- किरण जगताप, उपसंचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प.