RTOचा अजब कारभार! साताऱ्यातील बुलेटचा नंबर कर्नाटकातल्या कारला, ५ वर्षांपासून पाठपुरावा तरी कारवाई नाहीच

सरकारी यंत्रणेचा निष्काळजीपणा आणि ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक गोंधळाचा फटका एका ज्येष्ठ नागरिकाला बसला असून, महाराष्ट्रातील 'बुलेट'चा नंबर चक्क कर्नाटक राज्यातील एका 'कार'ला देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी न्याय मिळत नसल्याने पाचगणीतील अनिल बोधे यांनी आता थेट पंतप्रधानांच्या दरबारात धाव घेतली आहे. Vehicle registration error exposes system flaw owner chasing authorities for five years.नेमकं प्रकरण काय ?अनिल बोधे यांच्या मालकीची "बीएलएम ५६८३" क्रमांकाची बुलेट अनेक वर्षांपासून वापरात आहे. २०२० मध्ये जेव्हा ते गाडीच्या 'री-पासिंग'साठी सातारा आरटीओ कार्यालयात गेले, तेव्हा हा घोळ उघड झाला. आरटीओच्या सिस्टीममध्ये हा क्रमांक कर्नाटक येथील एका व्यक्तीच्या चारचाकी गाडीला (कार) दाखवत होता. विशेष म्हणजे, ज्या कारला हा नंबर दिला आहे, तिचे पासिंग २००४ मध्येच संपले आहे..सुरक्षेचा मोठा प्रश्नएकाच क्रमांकाची दोन वाहने दोन वेगवेगळ्या राज्यांत धावणे ही बाब कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आहे. "जर कर्नाटकातील त्या गाडीकडून एखादा गुन्हा किंवा अपघात झाला, तर त्याला जबाबदार कोण?" असा सवाल बोधे यांनी उपस्थित केला आहे..पाच वर्षांचा संघर्ष आणि उपोषणाचा इशारा :गेल्या पाच वर्षांपासून बोधे सातारा आरटीओ कार्यालयाचे उंबरे झिजवत आहेत, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. हतबल होऊन त्यांनी आता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि परिवहनमंत्र्यांसह थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना निवेदने पाठवली आहेत. या तांत्रिक चुकीला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी आणि आपला हक्काचा नंबर परत मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. न्याय न मिळाल्यास आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे..ज्या मोटारीचे पासिंग २००४ मध्ये संपले आहे, त्या मोटारीला महाराष्ट्रात सुरू असणाऱ्या दुचाकीचा नंबर देता येतो का? आणि महाराष्ट्रातील कुठल्या अधिकाऱ्याने हा प्रताप केला हे उघड होणे गरजेचे आहे, असेही श्री. बोधे यांनी सांगितले..अनेकांकडे निवेदने पाठवून दादया प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून अनिल बोधे यांनी आता व्यापक लढा सुरू केला आहे. त्यांनी केवळ सातारा आरटीओ किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातच नव्हे, तर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, परिवहनमंत्री आणि परिवहन आयुक्तांना लेखी निवेदने पाठवून दाद मागितली आहे.