सातारा
Dhairya Kulkarni: सह्याद्रीतून मिळाला ‘एलब्रुस’चा आत्मविश्वास; धैर्या कुलकर्णीने उलगडला यशाचा प्रवास; ‘सकाळ’ समूहाच्या वतीने सत्कार
Dhairya Kulkarni’s inspiring journey from Sahyadri to Mt. Elbrus: ‘‘एलब्रुस शिखर सर करताना सुरुवातीचे सात तास काहीही खाल्ले नव्हते. केवळ गरम पाणी पीत होते. मध्यरात्री दोन वाजता सुरू केलेली चढाई व समीट सात तास सुरू होता. बर्फाच्छादित शिखरांवर चढाई करण्यापूर्वी खूप खडतर प्रशिक्षण घ्यावे लागते.
सातारा : युरोप खंडातील सर्वोच्च उंचीचे शिखर माउंट एलब्रुस सर करताना अनेकदा अडथळे आले. मात्र, धीर खचू दिला नाही. उणे दहा अंश सेल्सिअस तापमान आणि वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्याला भिडावे लागत होते; पण मनात असलेल्या आत्मविश्वासाच्या जोरावरच अंतिम ध्येयापर्यंत पोचता आले, अशी भावना गिर्यारोहक धैर्या कुलकर्णी हिने व्यक्त केली. एलब्रुस सर केल्यानंतर आता माझ्या शाळेतील मित्र- मैत्रिणींना गिर्यारोहणात रस निर्माण झाल्याचे बघायला मिळाले. माझ्या यशाइतकाच त्याचाही मला आनंद झाला, असेही तिने नमूद केले.