सातारा

Satara NH4 CNG Tanker Gas Leak Today : पुणे-बंगळूर हायवेवर सीएनजी टँकरमधून मोठी गॅस गळती! साताऱ्याजवळ नागरिकांची पळापळ, हायवेवरील वाहतूक रोखली?

Satara NH4 CNG tanker gas leak today : सातारा शहराजवळील शेंद्रे येथे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वर सीएनजी टँकरमधून गॅस गळती झाल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. प्रशासनाच्या तत्पर कारवाईमुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे.
Shendre CNG gas leakage latest update

CNG tanker on Pune-Bengaluru NH4 near Satara emergency response after a gas leak

esakal

ओंकार कदम
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CNG tanker gas leak near Shendre : सातारा शहरालगतच्या शेंद्रे गावाजवळ पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वर मंगळवारी (ता.१४) सीएनजी गॅस वाहतूक करणाऱ्या टँकरमधून गॅस गळती झाल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, अनेकांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घटनास्थळापासून दूर जाणे पसंत केले.

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