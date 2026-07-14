Satara NH4 CNG Tanker Gas Leak Today : पुणे-बंगळूर हायवेवर सीएनजी टँकरमधून मोठी गॅस गळती! साताऱ्याजवळ नागरिकांची पळापळ, हायवेवरील वाहतूक रोखली?

CNG tanker gas leak near Shendre : सातारा शहरालगतच्या शेंद्रे गावाजवळ पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वर मंगळवारी (ता.१४) सीएनजी गॅस वाहतूक करणाऱ्या टँकरमधून गॅस गळती झाल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, अनेकांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घटनास्थळापासून दूर जाणे पसंत केले..घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, पोलिस तसेच संबंधित यंत्रणांचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. गॅस गळतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या. तसेच संभाव्य धोका लक्षात घेऊन खबरदारीचा उपाय म्हणून राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक काही काळ नियंत्रित करण्यात आली..Koyna Dam Water Level : कोयना खोऱ्यात पाऊस गायब, धरणातील पाण्याच्या आवकेत मोठी घट; जुलै अखेरपर्यंत धरण भरणार का? दमदार पावसाची प्रतीक्षाच!.संबंधित यंत्रणांच्या तातडीच्या प्रतिसादामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात यश आले. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा मोठी दुर्घटना घडलेली नसल्याची प्राथमिक माहिती आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे काही काळ राष्ट्रीय महामार्गावर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. गॅस गळतीचे नेमके कारण काय होते, याचा संबंधित यंत्रणांकडून तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.