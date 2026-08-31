Satara crime: संशय ठरला जीवघेणा! झोपेत पत्नीच्या डोक्यात पाईपने वार करून हत्या; साताऱ्यात उडाली खळबळ

सातारा : चारित्र्याच्या संशयावरून पतीने झोपेत असलेल्या पत्नीच्या डोक्यात लोखंडी पाईपने वार करून तिची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना साताऱ्यातील मंगळवार पेठ परिसरात सोमवारी (ता. ३१) पहाटे घडली. या प्रकरणी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांकडून संशयित पतीविरुद्ध कारवाई सुरू आहे..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.सुनिता प्रदीप चव्हाण (वय ३२, रा. मंगळवार पेठ, सातारा) असे मृत महिलेचे नाव आहे. तर प्रदीप हनुमंत चव्हाण (वय ३५) याच्यावर पत्नीच्या हत्येचा संशय आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रदीप चव्हाण हा लग्न झाल्यापासून पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत होता. सोमवारी पहाटे तीनच्या सुमारास सुनिता घरात झोपलेल्या असताना त्याने लोखंडी पाईपने त्यांच्या डोक्यात जोरदार वार केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. गंभीर दुखापत झाल्याने सुनिता यांचा मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक शेवाळे तसेच उपविभागीय पोलिस अधिकारी विपुल पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. घटनास्थळावरून पुरावे संकलित करण्यासाठी फॉरेन्सिक पथकाला पाचारण करण्यात आले. तसेच ई-साक्ष नोंदविण्याची कार्यवाही करण्यात आली..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.\rया प्रकरणी मृत महिलेचे सावत्र भाऊ बंडू नागेश पवार यांच्या फिर्यादीवरून शाहूपुरी पोलिसांनी प्रदीप चव्हाण याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम १०३(१) सह इतर कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. संशयित आरोपीला अटक करण्याची कार्यवाही सुरू असून, पुढील तपास पोलिस निरीक्षक शेवाळे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.