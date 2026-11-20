पुसेगाव : सातारा जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीत आणि पदाधिकारी निवडीतील पराभवाची जबाबदारी कोणी घ्यायची आवश्यकता नाही. ती जबाबदारी माझी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी महायुती केली म्हणून त्यांच्या कृपेने आजचे चित्र उभे राहिले आहे हे कोणी विसरू नये. बदल्याची, जखमा भरण्याची भाषा करणाऱ्यांच्यात दम होता, तर त्यांनी समोरून लढायचे होते, असा टोला ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी नाव न घेता पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना (Jaykumar Gore targets Shambhuraj Desai) लगावला..जिल्हा बॅंक निवडणूक आणि पदाधिकारी निवडीच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना गोरे म्हणाले, ‘‘माझा राजकारणातील जन्मच मोठ्या संघर्षातून झाला आहे. मी कोणताच राजकीय संघर्ष अर्धवट सोडला नाही. भविष्यातही करत राहीन. मी कधीही जबाबदारी झटकत नाही. आजपर्यंत भाजपने जी जबाबदारी दिली ती मी इमाने इतबारे पार पाडली आहे. जिल्हा बॅंकेतील सर्वच राजकीय गोष्टी उघड पटलावर आणायच्या नसतात. वेळ आली तर त्याही गोष्टी समोर आणल्या जातील. मी महायुतीचा धर्म प्रामाणिकपणे पाळला. ज्यांनी महायुती धर्म पाळला नाही त्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.’’.जिल्हा बॅंकेची निवडणूक स्वतंत्र लढण्याचा माझा सुरुवातीपासून आग्रह होता. दुसरीकडे ही निवडणूक समन्वयाने लढावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे कोणी कोणी विनवण्या केल्या, जागा वाटपासंदर्भात कोणी कोणी त्यांच्याकडे आर्जव केले. त्यांनी थोडे आत्मपरीक्षण करावे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांची मी अंमलबजावणी केली; पण ज्यांनी महायुती करण्यासाठी विनवण्या केल्या त्यांनीच महायुतीशी बेईमानी केली. बॅंकेतील संचालकांच्या जागा भाजपच्या मतांवर निवडून आल्या आहेत. पदाधिकारी निवडी भाजपने निवडून दिलेल्या सदस्यांच्या ताकदीने झाल्या आहेत. स्वतःच्या ताकदीवर पदाधिकारी निवडी करण्याची हिम्मत त्यांच्या कोणाच्यातही नव्हती. ज्यांना भळभळणाऱ्या जखमा बऱ्या करायच्या होत्या, त्यांनी स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढवायची होती. त्यांनी स्वतःच्या ताकदीवर विजय मिळवला असता तर नक्कीच त्यांचे कौतुक केले असते..Sangli District Bank Politics : काँग्रेसचे पुनरागमन, राष्ट्रवादीची पीछेहाट आणि महायुतीचे विसर्जन; सांगली जिल्हा बँकेचा 'हा' निकाल बरेच काही सांगून जातो!.गोरे पुढे म्हणाले, ‘‘महायुती असताना भाजपचे उमेदवार अर्जुन काळे यांना पाडण्याचे प्रयत्न सर्व बाजूंनी झाले. महायुती धर्माला तिलांजली देण्यात आली. प्रत्येक मतदारसंघात काळेंना पडलेली मते साक्षीदार आहेत हे कोणी विसरू नये. इतक्या अडचणीतून भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी काळेंना निवडून आणले. यावरून आम्ही भाजप म्हणून स्वतंत्र लढलो असतो, तर आरक्षित सर्व जागा आम्ही जिंकल्या असत्या हे स्पष्ट दिसत आहे. मी बॅंकेच्या निवडणुकीत भाजप कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी ठाम उभा राहिलो, याचा मला अभिमान आहे..आज त्यांना मिळालेला विजय, झालेल्या पदाधिकारी निवडी तुमच्या कष्टामुळे नाही, तर मुख्यमंत्र्यांनी महायुती केल्यामुळे झाल्या आहेत. त्याचे श्रेय तुम्ही घ्यायचे कारण नाही. बॅंक पदाधिकारी निवडीत जे झाले त्याची जबाबदारी मी स्वीकारली आहे. मी आयुष्यभर शिकत आलो आहे. या निवडणुकीतही शिकलो. हा अनुभव कायम माझ्या गाठीशी राहणार आहे. खासदार उदयनराजे भोसले, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, भाजपचे सर्व पदाधिकारी, नेते आणि कार्यकर्त्यांनी जिल्हा बॅंक निवडणुकीत केलेल्या प्रयत्नांचा मी आदर करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.