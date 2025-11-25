सातारा जिल्ह्यात बिबट्या अन् राजाची जीवघेणी झुंज ! शिंग मोडूनही बिबट्याला लावले पळवून, राजा रक्तबंबाळ अन् शरीरावर गंभीर जखमा..

सातारा: मागील काही दिवसांपासून राज्यातील विविध जिल्ह्यात बिबट्यांचा धुमाकूळ चालू आहे. त्यामुळे त्यातच शासनाकडून उपयायाेजनाच्या हालचाली सुरु असतानाचा खालची पिलाणी (ता. सातारा) परिसरात बिबट्याचा वावर वाढला असून शनिवारी सकाळी बैल व बिबट्याची जीवघेणी झुंज झाली. चवताळून हल्ला करणाऱ्या बिबट्याचा दोन बैलांनी तितकाच कडवा प्रतिकार केला. या जीवघेण्या झुंजीत एका बैलाचे शिंग मोडले असून तो रक्तबंबाळ झाला. बैलाच्या शरीरावर गंभीर जखमा झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांचा आरडाओरडा व बैलांचा कडवा प्रतिकार यामुळे अखेर बिबट्याने धूम ठोकली. डोंगराच्या पायथ्याशी हा थरारक प्रकार घडला. .Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...दरम्यान, जीवाच्या आकांताने बैलांनी केलेला प्रतिकारही कौतुकाचा ठरला, तर बिबट्याच्या दहशतीने परिसरातील शेतकरी हादरले आहेत. खालची पिलाणी येथील सरपंच जयवंत कदम यांचे वडील बळीराम कदम हे शनिवारी सकाळी डोंगरात दोन बैल चरावयास घेऊन गेले होते. अकरा वाजण्याच्या सुमारास बैल चरत असताना ते झाडाखाली विश्रांतीस बसले होते. यावेळी काही अंतरावर विपरीत घडत असल्याची चाहूल त्यांना लागली. कसला तरी भेदरणारा आवाज त्यांच्या कानी पडला. लांबूनच त्यांनी कानोसा घेतला तर त्यांचे दोन्ही बैल व बिबट्याची चवताळलेल्या बिबट्याला बैलाने घेतले शिंगावर झुंज सुरु असल्याचे दिसले. .बिबट्या चवताळून बैलांवर हल्ला करत होता. त्याचवेळी दोन्ही बैलही त्याला कडवा प्रतिकार करत हल्ला परतवून लावत होते. त्यांच्यामध्ये जोरदार झुंज सुरु होती. त्वेशाने ते एकमेकांवर धावून जात होते. या झुंजीत राजा बैलाचे एक शिंग तुटले. 'राजा' रक्ताने माखला. त्याच्या शरिरावरही बिबट्याच्या नख्यांमुळे गंभीर जखमा झाल्या. बिबट्या पुन्हा पुन्हा मागे फिरुन राजा बैलावर हल्ला करत असतानाच हा थरारक प्रसंग दुरुना पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आरडाओरडा केला. .शेतकऱ्यांच्या आरडाओरडीमुळे आणि बैलांच्या प्रतिकारामुळे अखेर बिबट्या पळून गेला. परंतु तोपर्यंत राजा बैलाच्या पाठीवर खोल जखमा झाल्या होत्या. या घटनेची माहिती मिळताच सातारा वनक्षेत्रपाल संदीप जोपळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक भूषण गावंडे, संभाजी दहिफळे, पोलीस पाटील सत्यवान मोरे यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. जखमी बैलाची माहिती घेत पंचनामा केला..Pune News: दैव बल्वत्तर म्हणून महिला वाचली ! 'दहिटणे येथे घरगुती गॅसचा मोठा स्फोट'; गॅसची टाकी अचानक लिकेज अन्...बिबट्याची दहशत अन् परिसरात भितीचे वातावरणबिबट्यामुळे गावकरी भयभीत झाले आहेत. गेल्या काही महिन्यांत खालची पिलानी येथे बिबट्याच्या हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. एक महिन्यापूर्वी बिबट्याच्या हल्ल्यात संपत कदम यांची गाय ठार झाली होती. बिबट्याने गावातील अनेक कुत्री फस्त केली आहेत. बैलावर हल्ला होणे ही या परिसरातील मोठी घटना असून यापुढे मानवी जीवितालाही धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.