Satara Crime: 'अनोळखींशी आॅनलाइन व्यवहार ठरतोय घातक'; साताऱ्यासह जिल्ह्यात सायबर गुन्हेगारांचा उच्छाद; पैशाचा व्यवहार करताना नका भुलू

-सिद्धार्थ लाटकरसातारा: आई हॉस्पिटलमध्ये आहे. तिच्या उपचारासाठी तातडीने पैसे भरायचे आहेत. माझा भाऊ तुम्हाला आॅनलाइन पैसे पाठवेल ते मला द्याल का, अशी विनंती अनोळखी व्यक्ती तुम्हाला करते. समोरच्याची गरज लक्षात घेता तुम्ही होकार देता. तुमच्या मोबाईलवर पैसे येतात आणि तुम्ही तुमच्याकडचे रोख पैसे त्यास देता. काही दिवसांनंतर पोलिसांचे बोलावणे आल्यानंतर आपण सायबर फिशिंगचे बळी झाल्याचे लक्षात येते. असे विविध प्रकार घडत असून, अशा बतावणीला भुललेल्या अनेकांना पोलिस ठाण्याच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. त्यामुळे बतावणीला भुलण्यापेक्षा सजग आणि समजदार होणे आवश्यक आहे..माहिती तंत्रज्ञान जगात रोज नवनवीन शक्कल लढवून नागरिकांना लक्ष्य केले जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत सायबर गुन्हेगारांनी सातारा शहरासह जिल्ह्यात नुसता उच्छाद मांडला आहे. नवनवीन क्लृप्त्या लढवून नागरिकांना गंडा घातला जात आहे. साताऱ्यात एकाने अनोळखी व्यक्तीस गरज असल्याने आॅनलाइन पैसे स्वीकारत त्याला रोख पैसे दिले. काही दिवसांनंतर त्याच्या घरी पोलिस पोचले. त्यांनी संबंधित व्यवहाराची माहिती दिली. हा व्यवहार माझ्याकडूनच का आणि कसा झाला, हे त्या व्यक्तीने पोलिसांना सांगितले. दरम्यान, हा सायबर फिशिंगचा प्रकार असल्याने व्यक्तीवर गुन्हा नोंदविला गेला..अनोळखी लोकांना खासगी माहिती देणे, अशक्य वाटणाऱ्या स्कीम आणि आमिषाला खरे मानणे, कुठले तरी ऐरेगैरे लिंक अविचाराने क्लिक करणे म्हणजे नुसते 'आ बैल मुझे मार' असेच म्हणावे लागेल. नागरिकांनी सावधगिरीने मोबाईलचा वापर करावा.- ॲड. अभिजित भोसले.फसवणुकीचे प्रकारशेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास मोठा परतावा मिळणे.घरबसल्या काम करून पैसे मिळवा.ऑनलाइन टास्कच्या नावाने फसवणूक.परदेशातून आलेल्या तुमच्या पार्सलमध्ये ड्रग्ज सापडलेआर्थिक गुन्ह्यात तुमच्या मोबाईलचा वापरतुम्हाला डिजिटल अटक केली जात आहे.वीजपुरवठा खंडित होईलबँकेतून बोलत असून केवायसी कागदपत्रे अपडेट करणेनागरिकांनी काय करावेरआधारकार्ड क्रमांक कोणालाही देऊ नये.रबँकेचा ग्राहक क्रमांक, बँक खात्याचे तपशील ओटीपी कोणालाही देऊ नयेत.रकोणत्याही अज्ञात लिंकवर क्लिक करू नये.र१९३० या केंद्र सरकारच्या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधत मदत मागू शकता.रतुमची फसवणूक झाली असल्यास https://www.cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तुम्ही तक्रार नोंदवू शकता..