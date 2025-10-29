सातारा

Satara Crime: 'अनोळखींशी आॅनलाइन व्यवहार ठरतोय घातक'; साताऱ्यासह जिल्ह्यात सायबर गुन्हेगारांचा उच्छाद; पैशाचा व्यवहार करताना नका भुलू

Satara Faces Surge in Cyber Frauds: माहिती तंत्रज्ञान जगात रोज नवनवीन शक्कल लढवून नागरिकांना लक्ष्य केले जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत सायबर गुन्हेगारांनी सातारा शहरासह जिल्ह्यात नुसता उच्छाद मांडला आहे. नवनवीन क्लृप्त्या लढवून नागरिकांना गंडा घातला जात आहे.
Online Deals Turning Dangerous: Cybercrime on the Rise in Satara District

सकाळ वृत्तसेवा
-सिद्धार्थ लाटकर

सातारा: आई हॉस्पिटलमध्ये आहे. तिच्या उपचारासाठी तातडीने पैसे भरायचे आहेत. माझा भाऊ तुम्हाला आॅनलाइन पैसे पाठवेल ते मला द्याल का, अशी विनंती अनोळखी व्यक्ती तुम्हाला करते. समोरच्याची गरज लक्षात घेता तुम्ही होकार देता. तुमच्या मोबाईलवर पैसे येतात आणि तुम्ही तुमच्याकडचे रोख पैसे त्यास देता. काही दिवसांनंतर पोलिसांचे बोलावणे आल्यानंतर आपण सायबर फिशिंगचे बळी झाल्याचे लक्षात येते. असे विविध प्रकार घडत असून, अशा बतावणीला भुललेल्या अनेकांना पोलिस ठाण्याच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. त्यामुळे बतावणीला भुलण्यापेक्षा सजग आणि समजदार होणे आवश्‍यक आहे.

