Satara News: 'आल्याच्या दरात गाडीमागे सात हजारांनी वाढ'; १८ हजार रुपये दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा, उत्सवात वाढण्याची शक्यता

-विकास जाधव काशीळ : आले पिकाच्या दरात सुधारणा होऊ लागल्याने शेतकऱ्यांसाठी काहीसे दिलासादायक चित्र निर्माण झाले आहे. आल्याच्या प्रतिगाडीस (५०० किलोस) १७ ते १८ हजार रुपये दर मिळत आहे. प्रती गाडीमागे पाच ते सात हजार रुपयांची वाढ झाली आहे..Success Story: 'सातारच्या सोहम घोलपला गुगलमध्ये ४० लाखांचे पॅकेज'; कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी, संभाषणात्मक एआय सल्लागारपदी निवड.जिल्ह्यात गेल्या वर्षीपासून आले पिकाने दराबाबत निराशा केली आहे. सातत्याने होत असलेल्या दरातील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांत नाराजी निर्माण झाली होती. नवीन लागवडीसाठी मार्च महिन्यात बियाण्यासाठी १२ ते १४ हजार रुपये दर मिळाला होता. या वेळी धुणीच्या आल्यास नऊ ते दहा हजार प्रती गाडी दर मिळाला होता. आल्याचे चार ते पाच वर्षांनी दर कमी-जास्त होण्याचे चक्र सुरू राहात असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगितले जाते. यामुळे पुढील काळात आले पिकास दर राहणार नाहीत, असे समजून अनेक शेतकऱ्यांनी आले पिकास ब्रेक दिला आहे. .एप्रिल ते जून महिन्यात सहा ते सात हजार रुपये प्रतिगाडीवर दर गेले होते. मात्र, जुलै महिन्यात पिकाच्या दरात सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली. जुलैअखेरीस प्रतिगाडीला ११ ते १२ हजार रुपये दर मिळाला होता. दर घसरण होत असल्याने जिल्ह्यातील ७५ ते ८० टक्के आले काढल्याने सध्या अवघे २० टक्के क्षेत्रावर पीक शिल्लक राहिले आहे. सध्या पिकास मागणी होत असून, गाडीला १७ ते १८ हजार रुपये दर मिळत आहे..दरात संथगतीने वाढ होत असल्याने शेतकऱ्यांनी ‘वेट अॅण्ड वॉच’चे धोरण सुरू आहे. गणपती उत्सवात दरात वाढ होण्याचा अंदाज शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. व्यापाऱ्यांकडून नवे-जुने या पद्धतीने आले खरेदी केली जात आहे. जुन्या मालास प्रती गाडीस १७ ते १८ हजार, तर नव्या आल्यास चार ते साडेचार हजार रुपये दर मिळत आहे. दरातील सुधारणेमुळे आले पिकावर शेतकऱ्यांनी लक्ष वाढवले आहे..MPSC Success Story: एमपीएससी परीक्षेत माेहिनी गाेळे-किर्दतची हॅट्रीक';वडिलांनी पिठाची गिरण चालवून स्वप्नांना दिलं बळ,यशाला घातली गवसणी.नीचांकी दरामुळे क्षेत्रात घटगेल्या वर्षापासून आले पिकाच्या दरात घसरण होण्यास सुरवात झाली होती. एप्रिल ते जून महिन्यात सहा ते सात हजार रुपये प्रती गाडी दर गेले होते. या नीचांकी दराचा फटका पिकाच्या क्षेत्रात बसला आहे. दरातील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांकडून कमी प्रमाणात बियाणे खरेदी झाली आहे. काही शेतकऱ्यांनी बियाणे असताना आले लागवड करणे टाळले तर काहींनी कमी क्षेत्रावर लागवड केली आहे. जिल्ह्यात सरासरी तीन ते साडेतीन हजार हेक्टरवर लागवड होते. मात्र, या वेळी ८०० ते एक हजार हेक्टरवर क्षेत्रात घट झाल्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.