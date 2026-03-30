Satara Chemical Factory Blast : साताऱ्यात केमिकल कंपनीत भीषण स्फोट, १० किलोमीटरपर्यंत परिसर हादरला

साताऱ्यातील तासवडे एमआयडीसीतील एका केमिकल कंपनीत मोठा स्फोट झाला आहे. यानंतर भीषण आग लागली. हा स्फोट इतका मोठा होता की, १० किलोमीटरपर्यंतचा परिसर हादरला. या स्फोटामुळे परिसरातील इमारतींच्या काचा देखील फुटल्या आहेत. यामुळे सर्वत्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र हा स्फोट नेमका कशामुळे झाला याचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही. .मिळालेल्या माहितीनुसार, भूकंपाचे धक्के बसतात त्या प्रमाणे १० किलोमीटरपर्यंतचा परिसर हादरला. अग्निशमन दलाच्या गाड्या आणि पोलिसही घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. या दुर्घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये घबराट पसरली, स्फोटाचा आवाज ऐकून अनेक लोक घराबाहेर पळाले असल्याची माहिती आहे. .आग विझवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.प्रशासनाकडून बचाव कार्य सुरू आहे. या भीषण स्फोटादरम्यान कंपनीत किती कामगार काम करत होते आणि नेमके किती जखमी झाले आहेत याचा अधिकृत आकडा अद्याप समोर आलेला नाही. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात हलवण्याची तयारी करण्यात आली आहे. केमिकलचा उग्र वास पसरल्याने परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.