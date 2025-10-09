सातारा

Satara Municipality Reservation: सातारा पालिकांची आरक्षण सोडत! 'दिग्गजांच्या दांड्या गुल'; काही इच्छुकांना पर्यायी मार्ग काढावा लागणार

Satara Civic Reservation 2025 पालिकांच्या आरक्षण सोडतीत सातारा पालिकेत अनेक इच्छुकांना पर्यायी मार्ग काढावा लागणार आहे. काहींनी दुसऱ्या प्रभागात चाचपणी करण्याची तयारी ठेवली आहे. वाईत आजी - माजी प्रस्थापित पदाधिकाऱ्यांचे प्रभाग सुरक्षित राहिल्याने त्यांचे चेहरे खुलले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिका व एका नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षण सोडती झाल्या. यामध्ये नव्या प्रभागरचनेत बंद झालेली दारे या सोडतीत पुन्हा खुली झाली आहेत. काही इच्छुकांना पर्यायी मार्ग काढावा लागणार आहे. काही दिग्गजांना दुसऱ्या प्रभागाची चाचपणी करावी लागणार आहे. आरक्षणावर हरकती व सूचना दाखल करण्याची मुदत नऊ ते १४ ऑक्टोबरपर्यंत आहे.

