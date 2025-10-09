Satara Municipality Reservation: सातारा पालिकांची आरक्षण सोडत! 'दिग्गजांच्या दांड्या गुल'; काही इच्छुकांना पर्यायी मार्ग काढावा लागणार

सातारा : जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिका व एका नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षण सोडती झाल्या. यामध्ये नव्या प्रभागरचनेत बंद झालेली दारे या सोडतीत पुन्हा खुली झाली आहेत. काही इच्छुकांना पर्यायी मार्ग काढावा लागणार आहे. काही दिग्गजांना दुसऱ्या प्रभागाची चाचपणी करावी लागणार आहे. आरक्षणावर हरकती व सूचना दाखल करण्याची मुदत नऊ ते १४ ऑक्टोबरपर्यंत आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .पालिकांच्या आरक्षण सोडतीत सातारा पालिकेत अनेक इच्छुकांना पर्यायी मार्ग काढावा लागणार आहे. काहींनी दुसऱ्या प्रभागात चाचपणी करण्याची तयारी ठेवली आहे. वाईत आजी - माजी प्रस्थापित पदाधिकाऱ्यांचे प्रभाग सुरक्षित राहिल्याने त्यांचे चेहरे खुलले आहेत. मराठा समाजातील काही इच्छुकांनी कुणबी दाखले काढले असल्याने त्यांना खुल्या व इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण असलेल्या प्रभागातून संधी निर्माण झाल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. महाबळेश्वर पालिकेत अनेकांना आपले प्रभाग बदलण्याची वेळ येणार आहे. मलकापूर नगरपालिकेत आरक्षण जाहीर होताच राजकीय कार्यकर्त्यांत ‘कही खुशी कही गम’ असे चित्र होते. काही दिग्गजांना आरक्षणाचा फटका बसल्याने त्यांच्यात नाराजी जाणवत होती. रहिमतपूर पालिकेत सोडतीनंतर अपेक्षित आरक्षण न पडल्याने काही प्रभागांतील इच्छुकांचा हिरमोड झाला. काही प्रभागांत इच्छुक मनासारखी आरक्षण पडल्याने आनंदात होते..कऱ्हाड पालिकेत अनेक दिग्गज नगरसेवकांवर दुसरा प्रभाग शोधण्याची वेळ आली आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर भल्याभल्यांच्या दांड्या गुल झाल्या आहेत. मात्र, नवख्यांची निवडणुकीला गर्दी असेल. काही इच्छुकांचा पत्ता कट, तर काहींना नव्याने संधी मिळाली आहे. ३१ पैकी तब्बल १६ जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. फलटण पालिकेत अनेक नेत्यांची अडचण झाली असून, त्या ठिकाणी महिला आरक्षण पडल्यामुळे पतींचे मनसुबे धुळीला मिळाले आहेत. या ठिकाणी राजे गट व खासदार गट यांच्यात तुल्यबळ लढत होणार आहे. पाचगणी पालिकेच्या सोडतीनंतर अनेक इच्छुकांची गोची झाल्याचे चित्र असून, अनेकांचा प्रभाग कायम राहिल्याचा आनंद झाला होता..दावेदारांची अडचणवाईत माजी नगराध्यक्ष अनिल सावंत, नगरसेवक प्रदीप चोरगे यांचे प्रभाग सर्वसाधारण, तसेच ओबीसी महिलांसाठी राखीव झाल्याने त्यांची मोठी अडचण झाली आहे; पण दोघेही सर्वसाधारण खुल्या असलेल्या थेट नगराध्यक्षपदासाठी दावेदार मानले जात आहेत. आहे. काही दिग्गजांना दुसऱ्या प्रभागाची चाचपणी करावी लागणार आहे. आरक्षणावर हरकती व सूचना दाखल करण्याची मुदत नऊ ते १४ ऑक्टोबरपर्यंत आहे..पालिकांच्या आरक्षण सोडतीत सातारा पालिकेत अनेक इच्छुकांना पर्यायी मार्ग काढावा लागणार आहे. काहींनी दुसऱ्या प्रभागात चाचपणी करण्याची तयारी ठेवली आहे. वाईत आजी - माजी प्रस्थापित पदाधिकाऱ्यांचे प्रभाग सुरक्षित राहिल्याने त्यांचे चेहरे खुलले आहेत. मराठा समाजातील काही इच्छुकांनी कुणबी दाखले काढले असल्याने त्यांना खुल्या व इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण असलेल्या प्रभागातून संधी निर्माण झाल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. महाबळेश्वर पालिकेत अनेकांना आपले प्रभाग बदलण्याची वेळ येणार आहे. मलकापूर नगरपालिकेत आरक्षण जाहीर होताच राजकीय कार्यकर्त्यांत ‘कही खुशी कही गम’ असे चित्र होते. काही दिग्गजांना आरक्षणाचा फटका बसल्याने त्यांच्यात नाराजी जाणवत होती. रहिमतपूर पालिकेत सोडतीनंतर अपेक्षित आरक्षण न पडल्याने काही प्रभागांतील इच्छुकांचा हिरमोड झाला. काही प्रभागांत इच्छुक मनासारखी आरक्षण पडल्याने आनंदात होते..कऱ्हाड पालिकेत अनेक दिग्गज नगरसेवकांवर दुसरा प्रभाग शोधण्याची वेळ आली आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर भल्याभल्यांच्या दांड्या गुल झाल्या आहेत. मात्र, नवख्यांची निवडणुकीला गर्दी असेल. काही इच्छुकांचा पत्ता कट, तर काहींना नव्याने संधी मिळाली आहे. ३१ पैकी तब्बल १६ जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. फलटण पालिकेत अनेक नेत्यांची अडचण झाली असून, त्या ठिकाणी महिला आरक्षण पडल्यामुळे पतींचे मनसुबे धुळीला मिळाले आहेत. या ठिकाणी राजे गट व खासदार गट यांच्यात तुल्यबळ लढत होणार आहे. पाचगणी पालिकेच्या सोडतीनंतर अनेक इच्छुकांची गोची झाल्याचे चित्र असून, अनेकांचा प्रभाग कायम राहिल्याचा आनंद झाला होता..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.दावेदारांची अडचणवाईत माजी नगराध्यक्ष अनिल सावंत, नगरसेवक प्रदीप चोरगे यांचे प्रभाग सर्वसाधारण, तसेच ओबीसी महिलांसाठी राखीव झाल्याने त्यांची मोठी अडचण झाली आहे; पण दोघेही सर्वसाधारण खुल्या असलेल्या थेट नगराध्यक्षपदासाठी दावेदार मानले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.