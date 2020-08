कोरोनावर मात; आता भात लागणीला हात

केळघर (जि. सातारा) : जावळी तालुक्‍यात कोरोनाचा हॉटस्पॉट झालेल्या पुनवडी गाव आता पूर्वस्थितीत येत असून, संततधार पाऊसदेखील ग्रामस्थांच्या मदतीला आल्याने महिनाभर रखडलेली भात लागणीच्या कामास आता वेग आला आहे. बरोबर एक महिन्यांपूर्वी आठ जुलै रोजी पुनवडी येथे कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडला होता. त्यानंतर बाधितांची संख्या वाढून हा आकडा 162 पर्यंत गेला होता. त्यातील दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मात्र, अनेक बधितांनी जिद्दीने कोरोनावर मात केली होती. कोरोनावर यशस्वीपणे मात करून ग्रामस्थ आता शेतीच्या कामे पूर्ण करत आहेत. पुनवडीतील सर्व बाधित घरी उपचार घेऊन आले आहेत. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे पुनवडी गाव हे प्रशासनाने प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर केले होते. त्यामुळे गावातील सर्व व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले होते. ग्रामस्थांना घराबाहेर पडणे मुश्‍कील झाले होते. चार ऑगस्टला प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश रद्द करण्यात आला होता. कोरोना प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे येथील भात लागण थांबलेली होती. मात्र, चार दिवसांपासून समाधानकारक पाऊस पडल्याने भात लागणीस वेग आला असून, तब्बल एक महिना उशिरा लागणीस सुरुवात झाली आहे. कोरोनामुळे घरात अडकून पडलेले शेतकरी आता शिवारात भात लागणीच्या कामात व्यस्त आहेत. पावसानेही चांगली साथ दिल्याने पुनवडी येथील शेतकरी भात लागण उरकून घेत आहेत. भात खाचरात शेतकऱ्यांची वर्दळ वाढली आहे. हळूहळू गाव पूर्वपदावर येत आहे. गावकऱ्यांच्या या जिद्दीचे कौतुक होत आहे. कोरोनामुळे पुनवडीतील सर्व व्यवहार थांबले होते. मात्र, पावसाने साथ दिल्याने येथील शेतकरी आता भात लागण उरकण्याच्या कामात व्यस्त आहेत. - सचिन पार्टे, शेतकरी (संपादन ः संजय साळुंखे) कोयना जलाशयातील अडल्या-नडलेल्यांचा देवदूत!

