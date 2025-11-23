सातारा
'सातारा पोलिसांची यशाची हॅट्ट्रिक'; कोल्हापूर परिक्षेत्रीय क्रीडा स्पर्धेत ९३ पदकांची कमाई, क्रीडा क्षेत्रात दबदबा कायम !
Kolhapur range sports: सातत्याने तिसऱ्या वर्षी मिळवलेला हा शानदार विजय सातारा पोलिसांच्या क्रीडा क्षमतेची साक्ष देणारा ठरला आहे. आगामी राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठीही या यशामुळे सातारा पथक अधिक आत्मविश्वासाने तयारी करत आहे.
सातारा : पुणे ग्रामीण (बारामती) येथे नुकत्याच पार पडलेल्या ५१ व्या कोल्हापूर परिक्षेत्रीय पोलिस क्रीडा स्पर्धेत सातारा जिल्हा पोलिस दलाने दमदार कामगिरी करत सर्वसाधारण विजेतेपद पटकावले. सर्वसाधारण विजेतेच्या पदाची हॅट्ट्रिक साधत पोलिस दलाने ऐतिहासिक यश मिळविले आहे.