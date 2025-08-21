सातारा: प्रथा आणि परंपरेनुसार साजऱ्या होणाऱ्या गणेशोत्सवासाठीची धांदल सर्वत्र सुरू झाली असून, यासाठीचा आराखडा सातारा पालिकेने पोलिस दलाच्या मदतीने तयार केला आहे. या आराखड्यानुसार पालिकेच्या मार्फतीने घरगुती, तसेच सार्वजनिक गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी आवश्यक असणाऱ्या कृत्रिम तलावांच्या साफसफाईसह रस्ते डागडुजीच्या कामास प्राधान्य देण्यात येत आहे. यंदा बुधवार नाक्यासह गोडोली येथील कृत्रिम तळ्यात मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी मोठी क्रेन तैनात करण्यात येणार आहे. .माेठी बातमी! 'इंडिया आघाडीचे खासदार आक्रमक; दूध दर वाढीसाठी संसद भवनासमोर आंदोलन', भेसळ करणाऱ्यांवर कारवाई करा.विसर्जन तलावासह मिरवणूक मार्गाची देखील डागडुजी, दुरुस्ती पालिकेच्या मार्फतीने हाती घेण्यात आली आहे. या मार्गांसह कुंभारवाड्याकडे जाणाऱ्या- येणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीस देखील प्राधान्य देण्यात आले असून, यासाठीचा आढावा पालिका स्तरावर रोजच्या रोज घेतला जात आहे. याचबरोबर घरगुती गणेशाच्या विसर्जनासाठी शहरासह विविध परिसरात जलकुंडे उभारण्यात येणार असून, त्यासाठीच्या जागा देखील पालिकेच्या मार्फतीने निश्चित करण्यात आल्या आहेत..घरगुती, तसेच सार्वजनिक गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी पालिकेच्या मालकीचे पाच तलाव आहेत. शहर आणि परिसरात स्थापलेल्या सार्वजनिक मंडळांच्या मूर्तींचे प्रामुख्याने बुधवार नाका येथील तलावात विर्सजन होते. यामुळे पालिकेच्या मार्फतीने या तळ्यांच्या कामास प्राधान्य देण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात जुने तळे स्वच्छ करून त्यामध्ये प्लॅस्टिकचे आच्छादन टाकण्या येणार आहे. आच्छादन टाकल्यानंतर पाणीसाठा करण्यात येणार आहे. साठा झाल्यानंतर तळ्याचे काठ सुरक्षित करण्याचे काम पालिका करणार आहे..आराखड्यात बदलमोठ्या मूर्तीच्या विसर्जनासाठी मोठी क्रेन, तराफा, मचाण, वीज पुरवठा, जीवरक्षक तैनातीसह इतर उपाययोजना देखील पालिकेकडून उभारण्यात येणार आहेत. विसर्जन प्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी आवश्यक त्या बाबींचा फेरआढावा पालिका घेत असून, त्यानुसार तयार केलेल्या आराखड्यात बदल देखील करण्यात येणार आहेत..Satara News: ‘कास’वर कोंडी टाळण्यासाठी एकेरी वाहतूक; उपवनसंरक्षकांच्या बैठकीत निर्णय; हंगाम लवकरच सुरू हाेणार.कल्याणी शाळेसमोरील तळे परिसरातही क्रेनमोठ्या मूर्तींचे विसर्जन प्रामुख्याने बुधवार नाका येथील तळ्यात करण्यात येते. यामुळे येथे मंडळांची मोठी गर्दी असते. तराफ्यावर मूर्ती ठेवल्यानंतर क्रेनच्या मदतीने मध्यभागी नेत विसर्जन करण्यात येते. या कामासाठी लागणाऱ्या वेळेमुळे विसर्जन प्रक्रिया लांबते. यामुळे पालिकेने यंदा गोडोली येथील कृत्रिम तळ्याच्या पर्यायाची चाचपणी करत त्याठिकाणी मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनासाठीची प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली आहे. क्रेन तैनात करण्यासह या तळ्याची खोली आणि आकार वाढविण्यात येत आहे. याठिकाणी पहिल्या टप्प्यात १२ मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन होईल, असा अंदाज पालिकेने वर्तवला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.