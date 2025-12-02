Voters queue up at polling centres in Satara; 15–20% turnout recorded within four hours.

सातारा

Satara News: 'सातारा जिल्ह्यात चार तासात १५ ते २० टक्के मतदान'; सात पालिका, एका नगपंचायतीसाठी शांततेत मतदान सुरु..

municipal elections: बहुतेक मतदान केंद्रांवर सकाळपासूनच नागरिकांची रांग दिसत होती. शांततेत मतदान पार पडत असून काही ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांची विशेष उत्सुकता पाहायला मिळाली. पोलिसांनी सुरक्षा कडक केली असून कोणत्याही प्रकारचा अनुशासनभंग होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
-हेमंत पवार

कऱ्हाड : सातारा जिल्ह्यातील कऱ्हाड, वाई, फलटण, महाबळेश्वर, पाचगणी, मलकापुर, रहिमतपुर, म्हसवड आणि मेढा नगरपंचायतीची निवडणुकीसाठी आज मंगळवारी मतदान होणार होते. मात्र निवडणुक आयोगाच्या सुचनेनुसार फलटण आणि महाबळेश्वर पालिकांच्या निवडणुका आणि मलकापुरमधील दोन, कऱ्हाड नगपालिकातील एक प्रभाग वगळता अन्य सहा नगरपालिका आणि एका नगरपंचायतीसाठी आज सकाळी उत्साहात मतदानास प्रारंभ झाला. संवेदनशील ठिकाणी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सकाळी साडेसात ते साडेअकरा या दरम्यान जिल्ह्यात सरासरी १५ ते २० टक्के मतदान झाले.

