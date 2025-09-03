Ganesh Visarjan: ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’चा जयघोष; सातारकरांचा गौरीसह गणपतीला वाजत- गाजत निरोप, विसर्जन करताना अनेक जण भावूक

सातारा: सात दिवस गणरायाची मनोभावे आराधना केल्यानंतर सातारकरांनी प्रथेप्रमाणे गौरीसह गणेशाला भक्तिपूर्ण वातावरणात पुढल्या वर्षी लवकर या... अशी भावनिक साद घालत निरोप दिला. यानिमित्ताने सातारा शहरासह परिसरातील विसर्जनस्थळे गणेशभक्तांच्या गर्दीने फुलून गेली होती..गणेश चतुर्थीदिवशी गणरायाचे घरोघरी तसेच सार्वजनिक गणेश मंडळात आगमन झाले. आगमनानंतर भक्तीने गणेशाची आराधना सुरू असतानाच प्रथेप्रमाणे गौराईचे घरोघरी आगमन झाले. गौराईच्या आगमनामुळे संपूर्ण वातावरण भक्तिपूर्ण झाले होते. आगमन, पूजन आणि विसर्जन विधिवत झाल्यानंतर मंगळवारी सकाळपासूनच घराघरांत गणेश विसर्जनाची तयारी सुरू झाली होती. दुपारनंतरच सातारा पालिकेने तयार केलेल्या कृत्रिम तलावासह संगममाहुली तसेच वर्ये येथील वेण्णा नदीच्या पात्रात घरगुती गणेशाच्या मूर्ती घेऊन सातारकर विसर्जनासाठी दाखल होत होते. मनोभावे पूजा केल्यानंतर पुढल्या वर्षी लवकर या, असा निरोप देत सातारकर गणरायाला निरोप देत होते..\rबुधवार नाक्यासह गोडोली येथील कल्याणी शाळेसमोरील कृत्रिम तलावाजवळ विसर्जनासाठी मोठी गर्दी झाली होती. यंदा पहिल्यांदाच क्रेनच्या मदतीने गोडोली येथील तलावात गणेश विसर्जन करण्यात येत होते. भक्तांनी मूर्तीची पूजा केल्यानंतर ती तराफ्यावर ठेवत तलावाच्या मध्यभागी क्रेनच्या मदतीने तराफा नेत मूर्तींचे विसर्जन पालिकेचे कर्मचारी करत होते. या ठिकाणासह शहराच्या विविध भागांत पालिकेने विसर्जनासाठी छोटे कुंड देखील ठेवले होते. याठिकाणी देखील नागरिक मूर्ती विसर्जित करत होते. रात्री उशिरापर्यंत विसर्जन स्थळांवर मूर्ती घेऊन सातारकर विसर्जनासाठी दाखल होत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.