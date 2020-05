जावळीच्या सभापतींकडून गरीबांना माेफत शिवथाळी

सायगाव (जि. सातारा) : जावळी पंचायत समितीच्या सभापती जयश्री गिरी या आनेवाडी विभागात कोरोना विषाणूमुळे अडचणीत आलेल्या गोरगरीब व हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांसाठी मोफत शिवथाळी वाटप करून मदतीचा हात देत आहेत. अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका आणि आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना सॅनिटायझर व गावातील सर्व लोकांना मास्कचे मोफत वाटपही केले आहे. कोरोना विषाणूने हाहाकार माजवला असल्याने अनेक उद्योग, व्यवसाय ठप्प आहेत. गोरगरीब जनतेवर प्रामुख्याने मजूर वर्गावर उपासमारीची वेळ आली आहे. हातावर पोट असणाऱ्या लोकांना चूल कशी पेटवायची, याचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. अशा स्थितीमध्ये त्यांच्या मदतीसाठी सभापती गिरी यांनी पुढाकार घेऊन ज्या लोकांना दोन वेळेचे जेवण मिळणे अशक्‍य झाले आहे, अशांसाठी स्वखर्चाने शिवथाळीची योजना अंमलात आणून त्याची सुरवात आनेवाडी येथून केली आहे. त्यामुळे अनेक गरीब व मजूर लोकांच्या दोन वेळच्या जेवणाची उत्तम सोय झाली आहे. सभापती गिरी यांनी स्वखर्चातून शिवथाळी योजना सुरू केल्यानंतर गोरगरीब जनतेला महिगाव, केसकरवाडी, आनेवाडीसह तालुक्‍यातील काही गावांमध्ये घरपोच जीवनावश्‍यक वस्तूंचे वाटपही केले. कातकरी, गोसावी आदी इतर समाजबांधवांना त्या धान्याचा लाभ मिळाला आहे. सध्या कोरोनामुळे गरीब जनता प्रचंड हतबल झालेली असताना त्यांना आधार देण्यासाठी गिरी दांपत्य आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढे येऊन मदत करत असल्याने त्यांच्या या कार्याचे तालुक्‍यातून विशेष कौतुक होत आहे. केळघर भाग डेंजर झोनमध्ये

Web Title: Satara Shivthali at the expense of the speakers of Jawali