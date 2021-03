राज्यस्तरीय फुटबॉल स्पर्धेत मुंबई अव्वल; सांगली उपविजेती, कोल्हापूर तिसऱ्या क्रमांवर

तांबवे (जि. सातारा) : येथील कोयनाकाठ चॅरिटेबल ट्रस्टच्या फुटबॉल टीमने आयोजिलेल्या राज्यस्तरीय फुटबॉल स्पर्धेत मुंबईच्या वेणीझा संघाने प्रथम, आष्टाच्या (सांगली) एपीएफसी संघाने द्वितीय, कोल्हापूरच्या हनुमान तालीम संघाने तृतीय, तर मुंबईच्या ब्रदर्स युनायटेड संघाने चौथा क्रमांक पटकावला. त्यांना अनुक्रमे 25 हजार 555 रुपये, 17 हजार 777, 11 हजार 111 आणि 5 हजार 555 रुपये व ट्रॉफी देऊन गौरविण्यात आले. या वेळी वैयक्तिक बक्षिसांचाही खेळाडूंवर वर्षाव झाला. येथील स्वातंत्र्यसैनिक आण्णा बाळा पाटील विद्यालयाच्या क्रीडांगणावर पहिल्यांदाच आयोजिलेल्या या स्पर्धेला राज्यातील 32 संघांनी सहभाग नोंदवला. पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील व युवा नेते सारंग पाटील यांनी स्पर्धेचे उद्‌घाटन केले. स्पर्धेत चांगला खेळ करणाऱ्या खेळाडूंवर बक्षिसांचा वर्षाव झाला. महाराष्ट्राच्या मोहितची छत्तीसगडात सुवर्ण कामगिरी स्पर्धेचे बक्षीस वितरण उद्योजक सलीम मुजावर, साई हॉस्पिटलचे डॉ. विजयसिंह पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप पाटील, यशवंत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष निवासराव पाटील, ऍड. वसंतराव मोहिते, सैन्य दलातील जवान अभिजित पवार, करण जाधव, हवालदार अरुण देसाई, निवृत्त पोलिस अधिकारी संजय पाटील, व्यापारी वजीर संदे, सागर गुरव, डॉ. विकास पाटील, माजी सरपंच जावेद मुल्ला, संभाजी शिंदे, अतुल पाटील, शरद पवार आदींच्या हस्ते बक्षीस वितरण झाले. ट्रस्टच्या वतीने अतुल पाटील, अनिल बाबर, विशाल पाटील, युवराज पाटील यांनी स्पर्धेस सहकार्य करणाऱ्यांचा सत्कार केला. ट्रस्टचे अध्यक्ष राजदीप पवार यांनी स्वागत केले. डॉ. विकास पाटील यांनी आभार मानले. दादासाहेब शिंदे, अमित यादव यांनी सूत्रसंचालन केले. साताऱ्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

