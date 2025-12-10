सातारा

Satara Sugar: कारखान्यांचा साखर उतारा यंदा घसरला ! सातारा जिल्ह्यात आतापर्यंत २९ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप..

sugar Recovery Drop: साताऱ्यात सहकारी कारखान्यांची गाळपात आघाडी; साखर उतारा घसरल्याने उत्पादनावर परिणामाची शक्यता
Sugar Factory
Sugar Factorysakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : जिल्ह्यातील १७ साखर कारखाने गाळपात सहभागी झाले असून, यापैकी सहकारी साखर कारखान्यांनी सर्वाधिक उसाचे गाळप करून साखर निर्मितीत आघाडी घेतली आहे. नऊ सहकारी साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत १५ लाख ७१ हजार क्विंटल साखर पोत्यांची निर्मिती केली आहे. जिल्ह्यात १५ साखर कारखान्यांनी २९ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप केलेले आहे. त्यातून २५ लाख ३५ हजार क्विंटल साखर पोत्यांची निर्मिती झाली आहे. सरासरी ८.५९ टक्के साखर उतारा मिळालेला आहे. यावेळेस साखर उताऱ्यात खासगीसह सहकारी साखर कारखाने मागे पडल्याने साखर निर्मितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Satara
sugarcane
Sugar Factory
district
Sugar Crops
sugar mill season

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com