Satara Sugar: कारखान्यांचा साखर उतारा यंदा घसरला ! सातारा जिल्ह्यात आतापर्यंत २९ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप..

सातारा : जिल्ह्यातील १७ साखर कारखाने गाळपात सहभागी झाले असून, यापैकी सहकारी साखर कारखान्यांनी सर्वाधिक उसाचे गाळप करून साखर निर्मितीत आघाडी घेतली आहे. नऊ सहकारी साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत १५ लाख ७१ हजार क्विंटल साखर पोत्यांची निर्मिती केली आहे. जिल्ह्यात १५ साखर कारखान्यांनी २९ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप केलेले आहे. त्यातून २५ लाख ३५ हजार क्विंटल साखर पोत्यांची निर्मिती झाली आहे. सरासरी ८.५९ टक्के साखर उतारा मिळालेला आहे. यावेळेस साखर उताऱ्यात खासगीसह सहकारी साखर कारखाने मागे पडल्याने साखर निर्मितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. .जिल्ह्यातील ऊस गाळप हंगाम यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये सुरू झाला आहे. नऊ सहकारी व आठ खासगी असे १७ साखर कारखाने गाळप करत आहेत. यापूर्वीच्या दोन, तीन हंगामात खासगी कारखाने गाळपात आघाडीवर राहात होते..मात्र, यावर्षी आतापर्यंतची परिस्थिती पाहता सहकारी साखर कारखान्यांनी आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत सहकारी नऊ साखर कारखान्यांनी १५ लाख ४५ हजार १४१ मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून १५ लाख ७१ हजार ३८० क्विंटल साखरेची निर्मिती केली आहे. या सर्व कारखान्यांना सरासरी १०.१७ टक्के साखर उतारा मिळाला आहे. खासगी सहा कारखान्यांनी १४ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप करत नऊ लाख ६४ हजार १२५ क्विंटल साखर निर्मिती केली आहे. त्यांना सरासरी ६.८५ टक्के साखर उतारा मिळाल्याचे दिसून येत आहे..कारखानानिहाय साखर निर्मिती क्विंटलमध्ये, असा आहे उतारारयत अथणी शुगर शेवाळवाडी १०.५७, शरयू कापशी ६.८६, जयवंत शुगर्स ९.३, स्वराज्य ग्रीन पॉवर ४.२८, प्रतापगड-अजिंक्यतारा कारखाना ९.६५, अजिंक्यतारा शेंद्रे १०.६८, कृष्णा कारखाना १०.८८, किसन वीर कारखाना ९.३८, जवाहर श्रीराम कारखाना १०.८५, खंडाळा कारखाना ८.७८, दत्त इंडिया साखरवाडी ६.०८, शिवनेरी शुगर्स ८.२९, सह्याद्री कारखाना ९.७५, खटाव-माण ॲग्रो पडळ ७.७७, बाळासाहेब देसाई कारखाना १०.०१. सरासरी साखर उतारा ८.५९ आहे. (साखर आयुक्त अहवालानुसार).