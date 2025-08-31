माेठी बातमी! साताऱ्यात मोठ्या कंपन्या आणणार: सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे; आयटी पार्कच्या जागेचा ड्रोन सर्व्हे सुरू, लवकरच नोटिफिकेशन

सातारा : औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) सातारा आयटी पार्कच्या लिंब खिंडीतील नियोजित जागेचा ड्रोन सर्व्हे सुरू करण्यात आला आहे. ही जागा जिल्हाधिकाऱ्यांनी एमआयडीसीकडे हस्तांतरित केली असून, लवकरच आयटी पार्क उभारण्याबाबत नोटिफिकेशन निघेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे पाठपुरावा करून पुण्यासह बाहेरच्या जिल्ह्यातील मोठ्या आयटी कंपन्या साताऱ्यात आणण्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू राहील, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज दिली. .Satara News:'कासवरील फुलोत्सवास गुरुवारपासून प्रारंभ'; जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा, ऑनलाइन बुकिंग करणे आवश्यक.औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) साताऱ्यातील लिंब खिंडीतील आयटी पार्कच्या नियोजित जागेचा आज ड्रोन सर्व्हे (टोपो ग्राफिक्स सर्व्हे) करण्याचे काम सुरू केले आहे. साधारण शासनाच्या ६२ एकर जागेचा सर्व्हे होणार आहे. त्यासाठी दोन दिवस लागणार आहेत. सर्व्हे पूर्ण झाल्यावर त्याचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवून व्हिजिब्लिटी रिपोर्ट पूर्ण होईल..ड्रोन सर्व्हेबाबत श्री. भोसले म्हणाले, ‘‘साताऱ्यात आयटी पार्क होण्याची सर्वांची मागणी होती. त्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. या मागणीवरून राज्य सरकारने निर्णय घेतला. त्यानुसार लिंब खिंड (ता. सातारा) येथील नियोजित आयटी पार्क जागेचा आज एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी ड्रोन सर्व्हेचे काम सुरू केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जागेसंदर्भात उद्योग विभागाकडे हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. आता लवकरच एमआयडीसीकडून नोटिफिकेशन निघेल..Ganesh festival २०२५: 'लंडनमध्ये साकारली केदारनाथ मंदिराची प्रतिकृती'; केळघरच्या सुपुत्राकडून गणेशोत्सव; जपली जातेय मराठमोळी परंपरा.सातारा पुण्याजवळ असल्याने पुण्यातील किंवा बाहेरच्या आयटी कंपन्या आपल्याकडे याव्यात, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. साताऱ्याच्या प्रगतीतील दुरावे आता दूर होणार आहेत, तसेच कोल्हापूरप्रमाणे साताऱ्यात कन्व्हेन्शन सेंटर सुरू करण्याची मागणी केली आहे. सर्व्हेचा अहवाल गेल्यानंतर पार्कबाबत नोटिफिकेशन निघेल. त्यानंतर या जागेच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. त्यानंतर प्रत्यक्ष पार्क उभारणी होईल. जेणेकरून साताऱ्यात शिक्षण घेऊन नोकरीसाठी आयटीतील मुलांना बाहेरच्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात जावे लागणार नाही.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.