Satara ZP Election: झेडपी निवडणुकीसाठी हवीत ६२४४ बॅलेट युनिट; सातारा जिल्ह्यात ३१२२ कंट्रोल युनिट; प्रशासनाकडून मतदान यंत्रांची जुळवाजुळव

सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या निवडणुकीसाठी प्रशासकीय पातळीवरून जोरदार तयारी सुरू आहे. मतदार यादीबरोबरच ईव्हीएम मशिनची जुळवाजुळव सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाने २६ लाख ६६ हजार २९६ मतदार (एक जुलै २०२५ ची मतदार यादी) नजरेसमोर ठेवून २८३८ मतदार केंद्रे गृहीत धरली आहेत. त्यासाठी जिल्ह्याला सहा हजार २४४ बॅलेट युनिट, तर ३१२२ कंट्रोल युनिटची आवश्यकता आहे. सध्या उपलब्ध मतदान यंत्रांची तपासणी सुरू आहे. यामध्ये काही बिघाड आढळल्यास अशी यंत्रे बदलून घेतली जाणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला आता मतदान यंत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी युद्ध पातळीवर जिल्हा प्रशासन करत आहे. जिल्हा परिषद व अकरा पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया सध्या आघाडीवर आहे. जिल्ह्यात उपलब्ध दोन, तीन हजार मतदान यंत्रांची तपासणी सुरू केली आहे. यामध्ये काही बिघाड असेल, तर ती यंत्रे बाजूला ठेवली जातील. तेवढीच यंत्रे नव्याने मागवली जाणार आहेत. यावेळेस निवडणुकीसाठी साधारण २८३८ मतदान केंद्रे ग्राह्य धरून यंत्रांची जुळवाजुळव केली जात आहे. यावेळेस ३१२२ कंट्रोल युनिट आणि ६२४४ बॅलेट युनिट लागणार आहेत; पण उमेदवार संख्येनुसार दहा टक्के जादा कंट्रोल युनिट व २० टक्के जादा बॅलेट युनिट उपलब्ध ठेवले जाणार आहेत..तालुकानिहाय मतदान केंद्रेसातारा ३६५, कऱ्हाड ४८६, पाटण ४०१, कोरेगाव २५३, जावळी १५४, माण २१३, खटाव २८५, फलटण २७८, खंडाळा ११४, वाई १८०, महाबळेश्वर १०९. एकूण मतदान केंद्रे : २८३८..आरक्षण सोडतीकडे लक्षजिल्ह्यातील अकरा पंचायत समितींच्या सभापतींसाठी आरक्षण सोडत पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढली जाणार आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.आवश्यक कंट्रोल युनिट व कंसात बॅलेट युनिट अशीसातारा ४०२ (८०४), कऱ्हाड ५३५ (१०७०), पाटण ४४१ (८८२), कोरेगाव २७८ (५५६), जावळी १६९ (३३८), माण २३४ (४६८), खटाव ३१४ (६२८), फलटण ३०६ (६१२), खंडाळा १२५ (२५०), वाई १९८ (३९६), महाबळेश्वर १२० (२४०). एकूण ३१२२ कंट्रोल युनिट आणि ६२४४ बॅलेट युनिटची आवश्यकता आहे.