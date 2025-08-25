Actor Sayaji Shinde: वंदन स्मारक उभारून स्वातंत्र्यसैनिकांच्या आठवणी जपू: अभिनेते सयाजी शिंदे; ‘मिसाल वतन’ पुरस्काराचे वितरण

सातारा : स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मरणार्थ वंदन स्मारक उभारून या परिसरात झाड लावावे आणि या स्वातंत्र्यसैनिकांची आठवण चिरकाल ठेवावी, अशी अपेक्षा अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी व्यक्त करत या उपक्रमास सर्वतोपरी सहकार्य करू, असे आश्वासन दिले..Satara Teachers Bank: 'सातारा शिक्षक बॅंकेची १५ मिनिटांत गुंडाळली वार्षिक सभा'; गैरकारभार, नोकर भरती आदी मुद्द्यांवरून घोषणाबाजी.जमियत उलमा-ए-हिंद, सातारा आणि गेंडामाळ कब्रस्तान ट्रस्ट सातारा यांच्या संयुक्त विद्यमाने गेंडामाळ कब्रस्तान येथे ‘मिसाल वतन से मोहब्बत की’ या पुरस्काराचे अभिनेते शिंदे यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे महाराष्ट्र राज्य स्वातंत्र्यसैनिक उत्तराधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष विजय देशपांडे होते..या कार्यक्रमात सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. चंद्रकांत बेबले यांना स्वातंत्र्यसैनिक ॲड. इस्माईलसाहेब मुल्ला स्मृती पुरस्कार, सामाजिक कार्यकर्ते सूर्यकांत (राजू) गोरे यांना स्वातंत्र्यसैनिक इस्माईल नूरमहंमद हकीम पुरस्कार, साहेबराव पवार यांना स्वातंत्र्यसैनिक पैलवान उमर खाटीक पुरस्कार, ज्येष्ठ पत्रकार विजय मांडके यांनी स्वातंत्र्यसैनिक इम्तियाज मिर्झा मास्तर पुरस्कार, माजी सैनिक ॲड. विनीत पाटील यांना स्वातंत्र्यसैनिक इब्राहिम उमर फरास पुरस्कार, सामाजिक कार्यकर्ते कन्हैयालाल राजपुरोहित यांना स्वातंत्र्यसैनिक शेखकाका बंडू इनामदार पुरस्कार, उद्योजक सचिन शेळके यांना स्वातंत्र्यसैनिक अब्दुल जब्बार इस्माईल हकीम पुरस्कार, क्रीडा शिक्षक यशवंतराव गायकवाड यांना स्वातंत्र्यसैनिक मेहताब याकूब शेख मास्तर, उद्योजक सुनील राठी यांना स्वातंत्र्यसैनिक शेख शफी इब्राहिम रंगारी पुरस्काराने गौरविण्यात आले..यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ दिलावर मुल्ला, रेणू येळगावकर, रितेश ननावरे, जमियत उलमा ए हिंदचे अध्यक्ष मौलाना रियाज, मौलाना जमीर, शहराध्यक्ष मुफ्ती उबैदुल्लाह, गेंडामाळ कब्रस्तान ट्रस्टचे अध्यक्ष साजिद शेख, उपाध्यक्ष फारुख शेख, आरिफ खान, अजहर मणेर, मुसरत शेख, फरहान बागवान, असिफ खान, हमीद भैख्वा शेख यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती..MLA Shashikant Shinde: प्रशासन कुणाच्या तरी दबावाखाली काम करतंय: आमदार शशिकांत शिंदे; सध्याची परिस्थिती बदलण्यासाठी जागरूक राहावे.सादिकभाई शेख यांनी प्रास्ताविक केले. सुजित शेख यांनी सूत्रसंचालन केले. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी मुजफ्फर सय्यद, ॲड. अमजद खान, मुफ्ती मोहसीन, रफिक शेख, हाफिज मोहसीन, हाजी नदाफ, अजहर शेख, सलमान शेख, शाहरुख शेख, साकिब बागवान, मोहसीन कोरवू, महम्मद शेख, मुजफ्फर शेख, खलिल तांबोळी, असद खान, मौलाना नवाज, रफिक शेख रप्पो आदींनी परिश्रम घेतले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.