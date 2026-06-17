Shambhuraj Desai: महायुतीत आहोत, भाजपला दुखावून चालणार नाही; शंभूराज देसाईंचे सूचक वक्तव्य, ‘एकनाथ शिंदे सांगतील तिथेच मतदान’..

सातारा : सांगली-सातारा विधान परिषदेच्या या निवडणुकीत मतदान कोणाला करायचे, हे ठरविण्याचे सर्वाधिकार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्याचा निर्णय झाला आहे. ते सांगतील त्याप्रमाणे मतदान होईल. एकही मत इकडे तिकडे जाणार नाही, असे आज पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.दरम्यान, आम्ही महायुतीत एकत्र आहोत. त्यामुळे आम्हाला भाजपवर विश्वास ठेवावा लागेल. त्यांच्याविरुद्ध जास्त बोलून चालणार नाही. म्हणूनच आम्ही काळजीपूर्वक पावले टाकत असून, त्यांना दुखावून आम्हाला परिणाम भोगायला लागू नयेत, याची खबरदारी घेत आहोत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना धुमारे फुटले होते..सांगली-सातारा विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सभापती व नगरसेवकांची महत्त्वपूर्ण बैठक पालकमंत्री शंभूराज देसाई व संपर्क प्रमुख शरद कणसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधून बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.या बैठकीला संजीवराजे नाईक निंबाळकर, जिल्हाप्रमुख चंद्रकांत जाधव, रणजितसिंह भोसले, राजेंद्रसिंह यादव, तसेच शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती उपस्थित होते..देसाई म्हणाले, ‘‘आम्ही आजच्या बैठकीत शिवसेनेच्या प्रत्येक सदस्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. त्यापद्धतीचा अहवाल उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे आजच पाठविला जाणार आहे. या निवडणुकीत काय भूमिका घ्यायची, याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी सूचना करतील, त्यापद्धतीने वाटचाल करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.’’ महायुती म्हणून आम्ही सर्व एकत्र आहोत, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मागील सर्व गोष्टी विसरून आम्ही या निवडणुकीत वाटचाल करत आहोत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...भाजपला दुखावून चालणार नाही...भाजपला टेन्शन देण्याचा हा प्रकार आहे का? अशा प्रश्नावर देसाई म्हणाले, ‘‘भाजप बहुमताच्या जवळ आहे. त्यांना गॅसवर ठेवण्याचा प्रश्न नाही. महायुतीत आम्ही एकत्र आहोत. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. त्यांच्याविरुद्ध जास्त बोलून चालणार नाही. आम्ही काळजीपूर्वक पावले टाकत असून, त्यांना दुखावून, विरोधात बोलून आपल्याला परिणाम भोगायला लागू नयेत, याची आम्ही काळजी घेत आहोत.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.