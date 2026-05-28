Satara protest: साताऱ्यात महागाईविरोधात शिवसेनेचे अनोखे आंदोलन; वाहनचालकांना वाटले मेलडी चॉकलेट, ‘महागाईने सर्वसामान्यांचे गणित कोलमडले

सातारा: वाढती महागाई आणि इंधन दरवाढीच्या निषेधार्थ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने सातारा शहरात अनोखे आंदोलन केले. यावेळी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वाहनचालकांना मेलडी चॉकलेट वाटून महागाईचा निषेध नोंदवला..दिवसेंदिवस इंधनाच्या दरात वाढ होत असल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात वाढ होत असल्याने आर्थिक गणित कोलमडले असून, याचा निषेध करण्यासाठीचे आंदोलन छेडण्याच्या सूचना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केल्या होत्या..यानुसार इंधन दरवाढ, नीट पेपर घोटाळा, महिला आणि चिमुकल्याच्या वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांच्या विरोधात शिवसेना सातारा शहरप्रमुख प्रणव सावंत यांच्या वतीने मोती चौकात राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले..यावेळी सर्वसामान्यांना शिवसैनिकांनी मेलडी चॉकलेटचे वाटप केले. आंदोलनात निमिष शहा, रमेश बोराटे, गणेश अहिवळे, अतिश ननावरे, रविराज बडदरे, शैलेश बोडके, शिवेंद्र ताटे, प्रशांत इंगळे, तेजस पिसाळ, आशिष पाटणे, जितू कांबळे, सुनील भोसले, अभिषेक भुजबळ, मोहित शहा, सुमीत नाईक, अमोल कोंढाळकर आणि शिवसैनिक सहभागी झाले होते.