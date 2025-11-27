खळबळजनक घटना ! 'सातारा शहरातील अपार्टमेंटमध्ये बिबट्याची पिल्ले'; आई परिसरातच फिरतेय, नागरिकांचा वन अधिकाऱ्यांना घेराव !

शाहूनगर: अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या शाहूनगर परिसरातील गुरुकुल शाळेच्या मागील एका अपार्टमेंटच्या आवारात काल संध्याकाळी बिबट्याची दोन पिल्ले आढळली. वन विभागाने तातडीने पिल्लांना ताब्यात घेतले असले, तरी बिबट्याची मादी याच परिसरात दबा धरून बसल्याची भीती नागरिकांमध्ये पसरली आहे. प्रशासनाने त्वरित बंदोबस्त करण्याची मागणी करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..Satara IT Park:'सातारा जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारणीचा मार्ग मोकळा';मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रयत्नांना यश; नागेवाडीतील जागा औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर .शाहूनगरमध्ये काल सायंकाळी एका अपार्टमेंटच्या आवारात ही बिबट्याची पिल्ले नजरेस पडली. पिल्ले अगदी लहान असल्याने त्यांच्याजवळ मादी असण्याची शक्यता बळावली. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. नागरिकांनी तातडीने वन विभागाला माहिती दिल्यानंतर पथकाने धाव घेऊन दोन्ही पिल्लांना सुरक्षितपणे ताब्यात घेतले..ही पिल्ले नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने परिसरातील नागरिकांना रात्रीच्या वेळी एकटे घराबाहेर पडणे टाळावे, लहान मुलांना कोणत्याही परिस्थितीत एकटे सोडू नये, बिबट्या दिसल्यास धैर्य न गमावता तत्काळ वन विभागाशी संपर्क साधावा, तसेच सतर्कतेचे आवाहन केले आहे..वन विभागाने परिसरात बिबट्याला पकडण्यासाठी गस्त आणि निरीक्षण वाढवले असून, लवकरच नागरिकांच्या मागणीनुसार मादीला जेरबंद करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...आंदोलनाचा इशाराबिबट्याची पिल्ले थेट मानवी वस्तीजवळ सापडल्याने शाहूनगरमधील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मादी आपल्या पिल्लांच्या शोधात कोणत्याही क्षणी वस्तीत परत येऊ शकते, ही भीती नागरिकांना सतावत आहे. संतप्त नागरिकांनी वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाला तत्काळ मादीला जेरबंद करून दूरच्या वनक्षेत्रात सोडावे, अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा आणि प्रशासकीय कार्यालयांना घेराव घालण्याचा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.