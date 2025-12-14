सातारा/कास: व्यसनमुक्त तालुक्याचा लौकिक असलेल्या जावळीतच अमली पदार्थ (ड्रग्ज) निर्मितीचा धंदा सुरू असल्याचे उघड झाल्याने आज जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली. तालुक्यातील सावरी गावाजवळ शेडवजा कारखान्यावर घाटकोपर (मुंबई) गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी एमडी ड्रग्ज बनविण्यासाठी वापरले जाणारे ३६ लिटर कच्चे द्रावण व सात किलो इतर साहित्य असा ४३ किलो मुद्देमाल जप्त केला आहे. त्याची बाजारभावाप्रमाणे किंमत २५ कोटींच्या घरात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.दरम्यान, या प्रकरणी ओमकार ऊर्फ काळू डिगे याच्यासह तीन बांगलादेशी कामगारांना ताब्यात घेतले आहे. रात्री उशिरापर्यंत मुंबई पोलिस या ठिकाणी ठाण मांडून होते. बामणोली, दरे, सावरी ही जावळी तालुक्यातील गावे नैसर्गिकदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात येतात, तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने या गावांकडे पाहिले जात आहे, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गावही जवळच असल्याने, मंत्र्यांचा प्रोटोकॉलच्या निमित्ताने शासकीय यंत्रणांचीही येथे वर्दळ असते; परंतु घाटकोपर पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने मुंबई, पुणे, वर्धा येथे अमली पदार्थांसंदर्भात केलेल्या कारवाईनंतर त्याच्या तपासाअंती बामणोली आश्रम शाळेसमोरील एका बंद शेडवजा घरात ड्रग्ज बनवण्याचा कारखाना असल्याचे समोर आले आहे. .यामध्ये सापडलेल्या श्री. मोरे नामक व्यक्तींची चौकशी करताना साताऱ्याशी कनेक्शन असल्याचे निष्पन्न झाले.त्यानंतर माहिती घेतल्यावर मुंबई गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांना सावरी येथील एका शेडवजा कारखान्यात अमली पदार्थ बनविण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा साठा असल्याचे समजले. त्यानुसार आज सकाळी घाटकोपर गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आत्माजी सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील पथक सावरी येथे दाखल झाले. त्यांनी अमलीपदार्थ बनविणाऱ्या शेडवजा कारखान्यावर छापा टाकला. या शेडमध्ये एमडी ड्रग्जचे ३६ लिटर कच्चे द्रावण व सात किलो इतर साहित्य असा एकूण ४३ किलोंचा मुद्देमाल आढळून आला. याची सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत २५ कोटी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. .त्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या सूचनेनंतर मेढा पोलिसांचे एक पथक सहायक पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील यांच्या नेतृत्व घटनास्थळी दाखल झाले होते. रात्री उशिरापर्यंत मुंबई पोलिसांची कारवाई सुरू होती. दरम्यान, या प्रकरणाबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली असून, गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..हुक्का बनविण्यासाठी जागा भाड्यानेपुणे येथील एकाच्या सांगण्यावरून ओमकार ऊर्फ काळू डिगे याने सावरीतील स्थानिक ग्रामस्थ गोविंद शिंदकर यांच्या शेतातील शेडमध्ये सेंटेंड हुक्का बनवणार असल्याचे खोटे सांगून शेड भाड्याने घेतले होते. मुंबईत चालणाऱ्या हुक्का पार्लरमध्ये हा सेंटेड हुक्का वापरला जातो, असेही सांगितले जात होते, तसेच रस्त्याच्या कामावरील कामगारांना राहण्यासाठी ही जागा हवी आहे, असेही सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात या जागेचा वापर वेगळ्याच कारणांसाठी होत असल्याचे उघड झाले आहे..राजकीय संबंधांचा धागास्थानिक ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार संबंधित ठिकाणी अमली पदार्थ बनवण्याचे हे रॅकेट सुमारे दोन वर्षांपासून कार्यरत असल्याची माहिती मिळत आहे. याच्याशी संबंधितांचा मुक्काम, त्यांची राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था एका रिसॉर्टवर होती, अशी खात्रीशीर माहिती आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये ‘पोलिसांनी कोणाला अटक केली, संबंधित लोक, संबंधित रिसॉर्ट व ठाण्यातील शिवसेनेचे माजी नगरसेवक यांचा काय संबंध..?’ असा उल्लेख आहे. ओमकार ऊर्फ काळू डिगे या प्रकरणाचा मास्टरमाइंड असल्याचे बोलले जात असून, त्यानेच बांगलादेशी कामगारांचे नियोजन केल्याची माहिती प्राथमिक तपासातून समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.खरा सूत्रधार कोण?या रॅकेट मागचा खरा सूत्रधार कोण हे गुलदस्त्यात असले, तरी बड्या शहरांच्या क्षेत्रात चालणारे धंदे जावळीच्या दऱ्याखोऱ्यात पोचल्याची बाब मात्र अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे. यासंदर्भात तपासी अधिकारी व घाटकोपर गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आत्माजी सावंत यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी यावेळी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला; परंतु या प्रकरणात एकूण पोलिस अधिकाऱ्यांवर दबाव असल्याची चर्चा होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.