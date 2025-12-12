Karad Crime: भाचा झाला वैरी! मामाचा चाकू भोसकून खून; कराड तालुका हादरला, राग अनावर झाला अन्....

कऱ्हाड : हजारमाची येथे पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील संशयिताचा भर दुपारी खून झाला. त्याच्या भाच्यानेच चाकूने त्याला भोसकल्याचे पोलिसांनी सांगितले. शेखर ऊर्फ बाळू प्रकाश सूर्यवंशी (वय ३१, रा. हजारमाची) असे खून झालेल्याचे, तर आकाश सर्जेराव पळसे (वय २७, रा. हजारमाची) असे भाच्याचे नाव आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.रात्री उशिरापर्यंत त्याबाबत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. चाकूने सपासप वार झाल्याने शेखर गंभीर जखमी झाला होता. त्याला उपचारासाठी दाखल केल्यानंतर सायंकाळी त्याचा मृत्यू झाला..पोलिस व घटनास्थळावरील माहितीनुसार, शेखर ऊर्फ बाळू सूर्यवंशी रेकॉर्डवरील संशयित आहे. हजारमाचीच्या चौकात भर दिवसा शेखर व त्याचा भाचा आकाश यांच्यात वाद झाला. त्यानंतर काही क्षणांतच परिस्थिती चिघळली. संतापाच्या भरात भाच्याने शेखरवर चाकूने सपासप वार केले. त्यात शेखर गंभीर जखमी झाला. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजू ताशिलदार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजेश माळी यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.जखमी शेखरला तत्काळ उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, त्याची प्रकृती चिंताजनक होती. सायंकाळी सहाच्या सुमारास शेखरला खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले. तेथे उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला. रात्री उशिरापर्यंत पोलिसात गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. पोलिस भाच्याचा शोध घेत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.