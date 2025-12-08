सातारा

Student Donation Drive:'दातृत्वाचे हात पोहोचले कष्टकऱ्यांच्या राहुट्यांवर'; विद्यार्थ्यांचा ऊसतोडणी मजुरांना मदतीचा हात

Students helping workers : विद्यार्थ्यांच्या दातृत्वातून ऊसतोडणी मजुरांना कपडे, धान्य व शालेय साहित्याचे वाटप
Students visited the makeshift huts of sugarcane-cutting labourers and extended essential support

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
ढेबेवाडी : अनेक नावीन्यपूर्ण व विधायक संकल्पना राबविणाऱ्या तळमावले (ता. पाटण) येथील काकासाहेब चव्हाण महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी ऊसतोडणी मजुरांना कपडे, धान्य व त्यांच्या मुलांना शालेय साहित्य आणि खाऊचे वाटप केले.

