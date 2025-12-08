Student Donation Drive:'दातृत्वाचे हात पोहोचले कष्टकऱ्यांच्या राहुट्यांवर'; विद्यार्थ्यांचा ऊसतोडणी मजुरांना मदतीचा हात

ढेबेवाडी : अनेक नावीन्यपूर्ण व विधायक संकल्पना राबविणाऱ्या तळमावले (ता. पाटण) येथील काकासाहेब चव्हाण महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी ऊसतोडणी मजुरांना कपडे, धान्य व त्यांच्या मुलांना शालेय साहित्य आणि खाऊचे वाटप केले..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.काकासाहेब चव्हाण महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे श्रमसंस्कार शिबिरांबरोबरच विविध सामाजिक उपक्रम राबविले जातात. सध्या ऊसतोडणीचा हंगाम असून, विविध साखर कारखान्यांसाठी ऊसतोडणी करणारे मजूर या परिसरात राहुट्या उभारून कुटुंबासह राहात आहेत. विविध जिल्ह्यांतील हे कामगार असून, त्यांच्यासमवेत त्यांची लहान मुलेही आहेत. भल्या पहाटेपासून सायंकाळपर्यंत ऊस तोडणीचे काम सुरू असते. परिसरात सध्या कडाक्याची थंडी आहे. .या कामगारांना थोडाफार हातभार म्हणून चव्हाण महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्या डॉ. उषादेवी साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एनएसएसच्या विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना मदतीसाठी आवाहन केले होते. त्यास प्रतिसाद मिळाला. कपडे, शालोपयोगी साहित्य, धान्य व खाऊ अशा स्वरूपात मदत जमा झाली. जमा झालेले साहित्य घेऊन विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, प्राध्यापक, कर्मचारी मानेगाव व करपेवाडी येथे ऊसतोडणी कामगारांच्या राहुट्यावर पोहोचले. तेथे कामगार व कुटुंबीयांना त्याचे वाटप केले. .राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातील प्रकल्प अधिकारी प्रा. महेश चव्हाण, प्रा. डॉ. संभाजी नाईक, प्रा. विलास शेंडगे, प्रा. डॉ. दत्ता जाधव आदींसह विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, प्राध्यापक व कर्मचारी उपस्थित होते. मदतीबद्दल ऊसतोड कामगार व कुटुंबीयांनी कृतज्ञता व्यक्त करत आभार मानले..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .काकासाहेब चव्हाण महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे विविध संकल्पना राबविल्या जातात. या माध्यमातून परिसरात अनेक समाजोपयोगी कामे उभी राहिली आहेत.- प्रा. महेश चव्हाण, प्रकल्प अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.