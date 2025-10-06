Sugarcane Season:'सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या ऊसदराकडे नजरा'; हंगाम महिनाभर उशिरा; नेमकी पहिली उचल किती?

सातारा : यावर्षी पावसाचा कालावधी वाढल्यामुळे ऊस गळीत हंगाम एक महिना उशिराने सुरू होत आहे. सध्या कारखान्यांनी बॉयलर पेटविण्यास सुरुवात केली आहे. यावर्षी गाळपास तब्बल एक लाख हेक्टरवरील ऊस उपलब्ध आहे. मात्र, लांबलेला पाऊस आणि शेतात तुंबलेले पाणी यामुळे हार्वेस्टरच्या वापरावर मर्यादा येणार आहेत, तर दुसरीकडे ऊस वेळेत जाण्याबरोबरच ऊसदराबाबत शेतकऱ्यांत चिंता आहे. यावर्षी साखर उताऱ्यानुसार प्रतिटनापर्यंत ३२०० ते ३५०० रुपये पहिली उचल होण्याची शक्यता असून, ऊसतोड मजूर येण्यास सुरुवात झाली आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .ऊस गळीत हंगामाला यावर्षी निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसला आहे. उसाची चांगली वाढ झालेली नाही. त्यामुळे उत्पादनावर परिणाम जाणवणार आहे. या वेळेस जिल्ह्यातील सहकारी नऊ आणि खासगी आठ असे एकूण १७ साखर कारखाने गळीत करणार आहेत. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी दोनपेक्षा जास्त कारखान्यांकडे ऊस नोंदणीचा पर्याय ठेवला आहे; पण तरीही कऱ्हाड, खटाव, सातारा तालुक्यांच्या काही परिसरात सांगली, कोल्हापूरच्या कारखान्यांकडून, तर फलटण, वाई, कोरेगाव तालुक्यांतून बारामतीच्या साखर कारखान्यांकडून उसाची पळवापळवी होण्याची शक्यता आहे..हात ढिला सोडणार...यावर्षी ऊसदराचा प्रश्न फारसा चर्चेला आलेला नाही. कारण केंद्र शासनाने एफआरपी वाढवून दिली आहे. तरीही साखर उताऱ्यानुसार यंदा ३२०० ते ३५०० पर्यंत पहिली उचल जाण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षीच्या गाळप केलेल्या उसाचा दुसरा हप्ता केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच कारखान्यांनी दिला आहे, तसेच यावर्षीचा अंतिम दर हा कारखान्याच्या रिकव्हरीवर कमी-जास्त असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लक्ष पहिल्या उचलीवर असेल. कारण यावर्षी नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी नेत्यांचे कारखाने थोडा हात ढिला सोडण्याची शक्यता आहे..संघटनांची भूमिका महत्त्वाची...यंदाचा हंगाम उशिरा असून, शेतकऱ्यांवरही संकट आले आहे. सरकार वारंवार खोटी आश्वासने देऊन डोकेदुखी वाढवत आहे. पावसामुळे शेतकरी अधिकच संकटात जात आहे. मराठवाडा, विदर्भातील शेतकरी अडचणीत असताना राज्य व केंद्राच्या आपत्ती व्यवस्थानाकडून मदत व्हायला हवी होती. ऊसदरासोबतच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद १६ ऑक्टोबरला जयसिंगपूरला होणार आहे. त्यामध्ये ३५५० रुपये प्रतिटन दर सव्वादहा रिकव्हरीला आहे. त्यानुसार रिकव्हरीवर दर देताना ती कमी दाखवण्याचे षडयंत्र कारखान्याने केले आहे. अशा सर्व बाबींवर ऊहापोह होऊन दर मागणी होईल, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी सांगितले..हार्वेस्टर वापरावर मर्यादाजिल्ह्यातील बहुतांशी साखर कारखान्यांनी गाळप क्षमता वाढवली असल्याने पूर्ण क्षमतेने गाळप उरकण्यावर भर राहणार आहे. त्यासाठी हार्वेस्टरच्या माध्यमातून तोडणीला प्राधान्य दिले जाणार होते; पण पावसामुळे हार्वेस्टरच्या वापरावर मर्यादा येणार आहेत. पर्यायाने तोडणी वाहतूक यंत्रणा ही कारखान्यांनी हाताशी ठेवली आहे. सातत्याने पाऊस असल्याने उसाची पूर्व मशागत झालेली नाही. त्यामुळे एकरी उत्पादनातही घट होणार आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.एआय तंत्रज्ञान ठरले तारक...एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून उसाचे उत्पादनात वाढ करण्यावर भर दिला गेला आहे. यामध्ये काही साखर कारखाने व जिल्हा बॅंकेच्या वतीने प्रयत्न झाले आहेत. त्यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने सहकार्य केले आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून उसाचे एकरी उत्पन्न वाढवण्यात यश आले आहे. हे सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाही. त्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.