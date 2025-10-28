Sugarcane crushing begins across Satara district as factories start operations for the new season.

Sugarcane crushing begins across Satara district as factories start operations for the new season.

Sakal

सातारा

Crushing factories: 'सातारा जिल्ह्यात बहुतांश कारखान्यांचे गाळप सुरू'; बदलती नैसर्गिक परिस्‍थिती लक्षात घेऊन व्‍यवस्‍थापनांचा निर्णय

Satara Sugar Season Underway; अवकाळी पावसामुळे जमिनीत मोठ्या प्रमाणात चिखल व ओल असल्याने हार्वेस्टर यंत्राच्या माध्यमातून ऊसतोडणीत अडथळे निर्माण होणार आहेत. याशिवाय यंदा मोठ्या प्रमाणावर ऊसतोड मजुरांचा तुटवडा जाणवत आहे.
Published on

काशीळ: यंदाचा ऊस गाळप हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याबाबत शासनाचे आदेश आहेत. मात्र, सातत्‍याने बदलत्‍या नैसर्गिक परिस्थितीमुळे निर्माण होणारी आव्हाने लक्षात घेऊन, जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी ऊस गाळपास प्रारंभही केला आहे. याची दखल घेत साखर आयुक्तालयाने जिल्ह्यातील तीन कारखान्यांना नोटीस बजावली आहे. यामध्‍ये यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखाना, धावरवाडी (ता. कऱ्हाड) येथील जयवंत शुगर्स, गोपुज (ता. खटाव) येथील ग्रीन पॉवर शुगर्स या तीन कारखान्यांचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Farmer
sugarcane
Sugar Factory
district
Sugar Crops
Cooperative sector
Marathi News Esakal
www.esakal.com