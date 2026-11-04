Pune-Bengaluru Highway Traffic : कराड ते सातारा वाहतूक ठप्प! स्वाभिमानीच्या 'बेमुदत चक्का जाम'मुळे महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, रात्री उशिरा वाहने पर्यायी मार्गाने वळवली

कराड (जि. सातारा) : उसाला प्रतिटन पहिली उचल ४५०० रुपये मिळावी, या मागणीसाठी कालपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेत पुणे- बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी टोलनाका व नागठाणे येथे बेमुदत चक्का जाम आंदोलन सुरू (Raju Shetti Leads Indefinite Highway Blockade Protest) केले. त्यामुळे महामार्गावरील कऱ्हाड ते सातारा दरम्यान, वाहतूक ठप्प झाली आहे. .ऊसदरासाठी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळित झाली आहे. अनेक वाहनधारकांना या आदोलनाचा फटका बसला आहे. महामार्गावरील वाहतुकीचा खोळंबा टाळण्यासाठी पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक सूरज गुरव, पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, जिल्हा वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक विकास धस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी पर्यायी मार्गाने वाहतूक वळवली..साताऱ्याहून कऱ्हाडला येणारी वाहतूक साताऱ्याच्या अजंठा चौकातून रहिमतपूर, पुसेसावळी, राजाचे कुर्ले, शामगाव घाट, ओगलेवाडीमार्गे कऱ्हाडला येत आहे. पाटण, कऱ्हाडकडून जाणारी वाहतूक मसूर फाटा, मसूर, रहिमतपूर, साताऱ्यातील अजंठा चौकातून पुण्याकडे वाहतूक वळवली आहे, तर कोल्हापूरकडून येणारी वाहने मिरजमार्गे किंवा आष्टा, इस्लामपूर, विटा, तासगावजवळील पाचवा मैलमार्गे पलूस, कुंडल, कऱ्हाड अशी येत आहेत..Gokul Chairman Election Controversy : सहकार कायद्यामध्ये 'गोकुळ'साठी सोईस्कर बदल? स्पष्ट बहुमत नसतानाही महायुतीचा अध्यक्ष बसणार? कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट.ज्यांना सातारा, पुण्याकडे जायचे आहे. त्यांच्यासाठी विटामार्गे साताऱ्याकडे जाता येत आहे. येळावी फाट्यावरून कडेगावमार्गे चोराडेमार्गे साताऱ्याला जाता येत आहे. मात्र, वाहनचालकांना पर्यायी मार्गामुळे दोन तीन तासांचा अतिरिक्त वेळ खर्च करावा लागत आहे. पर्यायी मार्गांवरही वाहनांची गर्दी झाल्याने वाहतूक मंदगतीने सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.